В Україні потрібно перейменувати низку населених пунктів, — Кремінь

Чиновник вважає, що в такий спосіб можна вирішити питання з невідповідністю назв "стандартам державної мови".

Мовний омбудсмен України Тарас Кремінь звернувся до місцевої влади з проханням привести назви низки населених пунктів, зокрема, Сєвєродонецька, Первомайська та Южноукраїнська, "у відповідність до стандартів державної мови". Про це урядовець заявив в ефірі "Українського радіо", повідомляє офіс уповноваженого на своєму сайті.

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"Сьогодні я підписав кілька десятків звернень до керівників місцевих органів державної влади з проханням привести у відповідність до правопису, стандартів державної мови та вимог статті 41 Закону назви населених пунктів", — сказав Кремінь.

За словами уповноваженого із захисту державної мови, до нього надійшли "численні звернення від громадян" зі скаргами на те, що назви низки населених пунктів України "мають російськомовний характер".

Чиновник перерахував населені пункти, до яких у цьому питанні виникли претензії:

Сєвєродонецьк (Луганська область);

Арбузинка (Миколаївська область);

Южноукраїнськ (Миколаївська область);

Южне (Одеська область);

Спокойствіє (Дніпропетровська область);

Надеждівка (Дніпропетровська область);

Переводчикове (Полтавська область);

Луч (Сумська область);

Первомайське (населені пункти з такою назвою є, наприклад, у Харківській та Миколаївській областях);

Первомайськ (населені пункти з такою назвою є в Миколаївській, Кіровоградській та Луганській областях).

Також Кремінь зазначив, що цей список не вичерпний — "не відповідають правилам і нормам українського правопису" ще багато інших населених пунктів.

"У зв'язку з цим мають бути вжиті всі необхідні заходи щодо приведення географічних назв у відповідність до правопису, стандартів державної мови та вимог статті 41 Закону. Це сприятиме забезпеченню функціонування державної мови як інструменту об'єднання українського суспільства, засобу зміцнення державної єдності та територіальної цілісності України, її незалежної державності та національної безпеки", – додав омбудсмен.

Нагадаємо, нещодавно мовний омбудсмен Тарас Кремінь запропонував призначити в кожному регіоні України профільного чиновника, який би відповідав за імплементацію в галузі мовного законодавства.

Раніше Фокус повідомляв, що уповноважений виступав за запровадження санкцій проти низки телеканалів за порушення мовного закону.