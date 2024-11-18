В Івано-Франківську звільнили викладача за російську мову на лекціях: деталі інциденту

Викладач кафедри нейрохірургії приїхав в Івано-Франківськ з Донецька і читав лекції студентам російською мовою, або із застосуванням окремих російських слів. Ректорат медуніверситету скликав комісію з цього приводу, тим часом викладач прийняв власне рішення.

Студент Івано-Франківського національного медичного університету спізнився на заняття й обурився, коли почув зауваження викладача, сказане російською мовою. Після скарги та ймовірного виправлення оцінок керівництво навчального закладу оголосило догану завідувачу кафедри, на якій працював викладач, а той тим часом звільнився. Рішення ректорату ІФНМУ з'явилось на порталі закладу.

Мовний скандал в Івано-Франківську — деталі

Про подію, на яку відреагував ректорат ІФНМУ, розповів студент 5 курсу Денис Дудко, написало видання "Репортер" 16 листопада. З його слів, на перше заняття викладача студент прийти не зміг, бо був зайнятий на роботі. Коли ж з'явився на друге, запізнившись, то викладач звернувся до нього російською і назвав не "Денисом", а Дєнісом". У відповідь студент пояснив, що під час навчального процесу слід використовувати державну мову, а не російську.

Як з'ясувалось, викладач спробував перейти на державну: говорив суржиком, але врешті все ж повернувся до недержавної мови, переповіло видання історію студента. Денис виклав у Instagram відео з фрагментом лекції: на сьогодні акаунт закритий від сторонніх, тому побачити у чому справа не можливо.

Студент пояснив журналістам свою позицію, ідеться у статті. Від одногрупників він дізнався, що викладач на першому уроці попередив, що читатиме лекції російською. Однак Денис не погодився з цим і звернувся до керівництва навчального закладу. Крім зауважень щодо мови, у скарзі ідеться про виправлення оцінок на нижчі, яке начебто зробив викладач: він, ймовірно, виправив оцінки за відпрацювання прогулів, які скаржник отримав від іншого викладача.

"Я таке терпіти не готовий. Мій батько не за це воює. Я запитав декана у приватних повідомленнях, чи він вважає нормальним таке викладання", — сказав Денис Дудко.

Мовний скандал - Денис Дудко з ІФНМУ Фото: Репортер Мовний скандал - Вячеслав Ботєв з ІФНМУ Фото: ІФНМУ

"Репортер" написав, що ідеться про викладача Вячеслава Ботєва, який приїхав у Івано-Франківськ з Донецька. На порталі кафедри нейробіології ІФНМУ досі є фотографія викладача та його контакти. На порталі з реєстром науковців ORCID вказано, що в цьому університеті він почав працювати, ймовірно, з 2016 року. З тих під і донедавна опублікував дві наукові статті у співавторстві з колегами ("Епідеміологія пухлин спинного мозку та хребта в Україні у 2000-2019 рр.", "Клітинна терапія ішемічного інсульту"). Журналісти порталу "Курс" додали деякі деталі біографії: 14 років Ботєв керував нейрохірургічним відділенням Донецької обласної клінічної лікарні (1975-1989 рр.). Потім певний час працював за кордоном: в Алжирі (1990-1991 рр.), в Лівії (1992-2000), у Великій Британії (2004-2008).

Мовний скандал - сторінка Вячеслава Ботєва на сайті ІФНМУ Фото: Скриншот

Яка реакція ректорату ІФНМУ

На порталі Івано-Франківського медуніверситету повідомили, що 15 листопада сформували комісію, яка мала дослідити інцидент з російськомовним викладачем. Вказано, що ідеться про скаргу студента 82 групи щодо поведінки викладача нейрохірургії. Під час вивчення деталей завідувачка кафедри нейрохірургії Вікторії Гриб розповіла, що фігурант розслідування вживав "російські слова". Окремі студенти при цьому говорили про "високий професійний рівень викладання". Поки йшло розслідування, викладач звільнився — написав "заяву за власним бажанням" 18 листопада, ідеться у проясненні ректорату. Тим часом комісія вирішила оголосити догану завідувачці кафедри, керівнику науково-педагогічної роботи Сергію Геращенку і створити ще одну комісію для перевірки дотримання мовного законодавства. Івано-Франківське видання "Курс" опублікувало фрагмент рішення комісії.

Мовний скандал - фрагмент рішення ректорату ІФНМУ Фото: "Курс"

На подію в Івано-Франківську відгукнувся Уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь. На сторінці Facebook він наголосив на важливості дотримання українського законодавства і відзначив швидкість реакції ректорату медуніверситету. Коментарів викладача Ботєва не відшукалось.

Зазначимо, у листопаді Фокус писав про мовні патрулі, які запрацювали в Івано-Франківську за ініціативи мера Марцінківа. Як з'ясувалось, патрульні ходять вулицями, роблять зауваження російськомовним та пропонують їм записати на курс української мови.

Нагадуємо, 30 жовтня стався мовний скандал в Одесі: місцевий депутат під час засідання комісії заговорив російською, а потім не чітко висловився щодо української.