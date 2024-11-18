В Ивано-Франковске уволили преподавателя за русский язык на лекциях: детали инцидента

Преподаватель кафедры нейрохирургии приехал в Ивано-Франковск из Донецка и читал лекции студентам на русском языке, или с применением отдельных русских слов. Ректорат медуниверситета созвал комиссию по этому поводу, тем временем преподаватель принял собственное решение.

Студент Ивано-Франковского национального медицинского университета опоздал на занятия и возмутился, когда услышал замечание преподавателя, сказанное на русском языке. После жалобы и вероятного исправления оценок руководство учебного заведения объявило выговор заведующему кафедрой, на которой работал преподаватель, а тот тем временем уволился. Решение ректората ИФНМУ появилось на портале заведения.

Языковой скандал в Ивано-Франковске — детали

О событии, на которое отреагировал ректорат ИФНМУ, рассказал студент 5 курса Денис Дудко, написало издание "Репортер" 16 ноября. По его словам, на первое занятие преподавателя студент прийти не смог, потому что был занят на работе. Когда же появился на второе, опоздав, то преподаватель обратился к нему на русском и назвал не "Денисом", а Денисом". В ответ студент объяснил, что во время учебного процесса следует использовать государственный язык, а не русский.

Как выяснилось, преподаватель попытался перейти на государственный: говорил на суржике, но в итоге все же вернулся к негосударственному языку, пересказало издание историю студента. Денис выложил в Instagram видео с фрагментом лекции: на сегодня аккаунт закрыт от посторонних, поэтому увидеть в чем дело невозможно.

Студент объяснил журналистам свою позицию, говорится в статье. От одногруппников он узнал, что преподаватель на первом уроке предупредил, что будет читать лекции на русском. Однако Денис не согласился с этим и обратился к руководству учебного заведения. Кроме замечаний по языку, в жалобе говорится об исправлении оценок на более низкие, которое якобы сделал преподаватель: он, вероятно, исправил оценки за отработку прогулов, которые жалобщик получил от другого преподавателя.

"Я такое терпеть не готов. Мой отец не за это воюет. Я спросил декана в личных сообщениях, считает ли он нормальным такое преподавание", — сказал Денис Дудко.

Языковой скандал — Денис Дудко из ИФНМУ Фото: Репортер Языковой скандал — Вячеслав Ботев из ИФНМУ Фото: ІФНМУ

"Репортер" написал, что речь идет о преподавателе Вячеславе Ботеве, который приехал в Ивано-Франковск из Донецка. На портале кафедры нейробиологии ИФНМУ до сих пор есть фотография преподавателя и его контакты. На портале с реестром ученых ORCID указано, что в этом университете он начал работать, вероятно, с 2016 года. С тех пор и до недавнего времени опубликовал две научные статьи в соавторстве с коллегами ("Эпидемиология опухолей спинного мозга и позвоночника в Украине в 2000-2019 гг.", "Клеточная терапия ишемического инсульта"). Журналисты портала "Курс" добавили некоторые детали биографии: 14 лет Ботев руководил нейрохирургическим отделением Донецкой областной клинической больницы (1975-1989 гг.). Затем некоторое время работал за границей: в Алжире (1990-1991 гг.), в Ливии (1992-2000), в Великобритании (2004-2008).

Языковой скандал — страница Вячеслава Ботева на сайте ИФНМУ Фото: Скриншот

Какова реакция ректората ИФНМУ

На портале Ивано-Франковского медуниверситета сообщили, что 15 ноября сформировали комиссию, которая должна была исследовать инцидент с русскоязычным преподавателем. Указано, что речь идет о жалобе студента 82 группы относительно поведения преподавателя нейрохирургии. При изучении деталей заведующая кафедрой нейрохирургии Виктории Гриб рассказала, что фигурант расследования употреблял "русские слова". Отдельные студенты при этом говорили о "высоком профессиональном уровне преподавания". Пока шло расследование, преподаватель уволился — написал "заявление по собственному желанию" 18 ноября, говорится в прояснении ректората. Между тем комиссия решила объявить выговор заведующей кафедрой, руководителю научно-педагогической работы Сергею Геращенко и создать еще одну комиссию для проверки соблюдения языкового законодательства. Ивано-Франковское издание "Курс" опубликовало фрагмент решения комиссии.

Языковой скандал — фрагмент решения ректората ИФНМУ Фото: "Курс"

На событие в Ивано-Франковске откликнулся Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. На странице Facebook он отметил важность соблюдения украинского законодательства и отметил скорость реакции ректората медуниверситета. Комментариев преподавателя Ботева не нашлось.

Отметим, в ноябре Фокус писал о языковых патрулях, которые заработали в Ивано-Франковске по инициативе мэра Марцинкива. Как выяснилось, патрульные ходят по улицам, делают замечания русскоязычным и предлагают им записаться на курс украинского языка.

Напоминаем, 30 октября произошел языковой скандал в Одессе: местный депутат во время заседания комиссии заговорил на русском, а потом не четко высказался относительно украинского.