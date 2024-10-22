Запрет русского языка в школах: нардеп рассказала, будут ли наказывать учеников

Нардеп Наталья Пипа отмечает, что учителей точно будут привлекать к ответственности за русский язык на переменах, поскольку перерыв — это тоже часть образовательного процесса.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12086 по обеспечению создания украиноязычной образовательной среды в учебных заведениях, который предусматривает обязанность ученикам и педагогам общения на украинском языке во время внеучебное время. Он не предусматривает каких-либо наказаний для учеников за нарушение ими правил, отмечает народный депутат, член депутатской фракции политической партии "Голос" Наталья Пипа.

"Никто не будет наказывать или штрафовать детей. Законопроект предусматривает, что учредители, руководители и педагоги должны способствовать созданию украиноязычной среды через беседы, разъяснения и поощрения, а не наказания", — отметила она.

Нардеп добавила, что ситуация в отношении учителей несколько иная. Законопроектом указано, что любое взаимодействие на территории учебного заведения, включая перерывы, должно происходить на государственном языке, поскольку это часть образовательного процесса. Согласно действующему законодательству педагоги уже сейчас обязаны общаться на украинском языке, а ответственность за нарушение этих норм существует уже сегодня. Уполномоченный по защите государственного языка имеет право составлять протоколы и выносить постановления об административных штрафах.

Она добавила, что проект не вводит дополнительных санкций для учителей, а лишь уточняет уже действующие правила. Основной его целью является уточнение, что перерыв и другие активности на территории учебного заведения — это тоже образовательный процесс. Он не имеет целью наказывать учеников и родителей.

"Поэтому никаких "языковых полицейских" или наказаний для детей не будет. Наша цель — способствовать созданию благоприятной украиноязычной среды через диалог и поддержку", — добавила Наталья Пипа.

Напомним, 11 октября Министерство образования и науки Украины поддержало законопроект №12086 по обеспечению создания украиноязычной образовательной среды в учебных заведениях, который предусматривает запрет общения на русском языке на переменах в школе. Ранее адвокат Игорь Фещенко отмечал, что родителей тех детей, которые говорят в школе на переменах на русском языке, могут начать штрафовать на сумму от 850 до 1700 гривен.