Заборона російської мови в школах: нардепка розповіла, чи будуть карати учнів

Нардепка Наталія Піпа зазначає, що вчителів точно будуть притягувати до відповідальності за російську мову на перервах, оскільки перерва — це теж частина освітнього процесу.

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У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №12086 щодо забезпечення створення українськомовного освітнього середовища в закладах освіти, який передбачає обов'язок учням та педагогам спілкування українською мовою у час поза навчанням. Він не передбачає будь-яких покарань для учнів за порушення ними правил, зазначає народна депутатка, член депутатської фракції політичної партії "Голос" Наталія Піпа.

"Ніхто не буде карати або штрафувати дітей. Законопроєкт передбачає, що засновники, керівники та педагоги мають сприяти створенню українськомовного середовища через бесіди, роз’яснення та заохочення, а не покарання", — зазначила вона.

Нардепка додала, що ситуація стосовно вчителів дещо інша. Законопроєктом зазначено, що будь-яка взаємодія на території закладу освіти, включно з перервами, має відбуватися державною мовою, оскільки це частина освітнього процесу. Згідно з чинним законодавством педагоги вже зараз зобов’язані спілкуватися українською мовою, а відповідальність за порушення цих норм існує вже сьогодні. Уповноважений із захисту державної мови має право складати протоколи та виносити постанови про адміністративні штрафи.

Вона додала, що проєкт не запроваджує додаткових санкцій для вчителів, а лише уточнює вже чинні правила. Основною його метою є уточнення, що перерва й інші активності на території закладу освіти — це теж освітній процес. Він не має на меті карати учнів і батьків.

"Тож жодних "мовних поліцейських" чи покарань для дітей не буде. Наша мета – сприяти створенню сприятливого україномовного середовища через діалог і підтримку", — додала Наталія Піпа.

Нагадаємо, 11 жовтня Міністерство освіти та науки України підтримало законопроєкт №12086 щодо забезпечення створення українськомовного освітнього середовища в закладах освіти, який передбачає заборону спілкування російською мовою на перервах у школі. Раніше адвокат Ігор Фещенко зазначав, що батьків тих дітей, які говорять у школі на перервах російською мовою, можуть почати штрафувати на суму від 850 до 1700 гривень.