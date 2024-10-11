"Передумова для агресії": МОН підтримало заборону спілкуватися російською на перервах у школах

Як зазначила авторка законопроєкту нардепка Наталія Піпа, дітей не будуть карати чи сварити за використання російської на перервах, проте документ зобовʼязуватиме засновників, керівників, працівників закладів освіти створювати та підтримувати українськомовне середовище.

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Міністерство освіти та науки України підтримало законопроєкт №12086 щодо забезпечення створення українськомовного освітнього середовища в закладах освіти, який передбачає заборону спілкування російською мовою на перервах у школі. Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий під час години запитань до Уряду.

"Щодо законопроєкту, ініціативи пані Наталії Піпи, то Міністерство освіти законопроєкт з деякими зауваженнями підтримало його", — сказав Лісовий.

За його словами, в будь-яких рішеннях, які захищають українську мову, потрібно передбачити можливість рівноцінного, рівноправного розвитку мов національних спільнот Європейського Союзу.

"Це безумовно ні в якому разі не поширюється на мову країни-агресора. Ми розуміємо, що мова використовується як зброя, як передумова для агресії", – пояснив Лісовий.

Міністр підкреслив, що в його відомстві дбають про мови корінних народів, а також мови національних спільнот. Водночас першочергове значення має розвиток української мови.

"Тому законопроєкт ми підтримуємо", — наголосив Лісовий.

Зазначимо, що законопроєкт №12086 зареєстрували у Верховній Раді 1 жовтня 2024 року. Його автором є низка народних депутатів з різних фракцій та груп, зокрема, Наталія Піпа та Інна Совсун з фракції "Голос". Роман Грищук та Ольга Коваль з фракції "Слуга Народу", Ростислав Павленко з "Європейської солідарності" та інші.

Цей документ вводить до Закону "Про освіту" поняття "українськомовного середовища" та зобовʼязує засновників, керівників, працівників закладів освіти створювати та підтримувати українськомовне середовище.

"Дуже важливо, щоб використання української мови не закінчувалося 45 хвилинами уроку. Ніхто не буде карати дітей чи сварити, це неправильний підхід до питання. Але ми маємо позбутися цього умовного правила в головах освітян, учнів та батьків: "Пролунав дзвінок – можна будь-якою мовою" (і ми розуміємо, що ця будь-яка – чомусь російська)", — зазначила ініціаторка законопроєкту Наталія Піпа у своєму Facebook.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада ухвалила "історичне" підвищення податків в Україні.

9 жовтня Рада підтримала законопроєкт про угоду зі слідством у розслідуваннях корупційних злочинів.