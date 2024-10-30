"Сейчас оштрафуют": СМИ пишут о языковом скандале с участием депутата Одесского горсовета (видео)

Депутат Одесского горсовета, который ранее был членом "Партии регионов" и "Оппозиционного блока", выступал на русском языке на рабочем месте. Затем он перешел на украинский, при этом не ясно, какой из языков является для него "плохим".

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На заседании комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Одесского городского совета произошел языковой скандал с участием депутата Александра Иваницкого. Чиновник некоторое время выступал на негосударственном языке. Затем он перешел с русского на украинский и вспомнил, что его могут оштрафовать за нарушение языкового законодательства. На видеозаписи слышно, что один из языков он назвал "плохим". Фрагмент заявления Иваницкого опубликовали в Telegram-канале агентства УНИАН, а полностью заседание можно посмотреть на YouTube-канале горсовета.

Языковой скандал в Одессе — фраза Иваницкого см. с 21:20

Выступление Иваницкого состоялось 30 октября 2024 года около 12 часов. Чиновник председательствовал на заседании комиссии и говорил преимущественно на украинском языке с вкраплениями отдельных русских слов. Среди прочего, упомянул, например, о работниках ЖКХ, которые должны получать заработную плату в соответствии с качеством работы — в этот момент он заговорил на русском. Через несколько секунд депутат исправился и перешел на украинский. При этом присутствующие услышали комментарий о штрафе, который он может получить за использование негосударственного языка в органах власти. На записи слышны слова о "переходе на плохой язык", но не ясно, что именно имелось в виду: или недовольство украинским языком, или то, что использовался русский.

"Сейчас штрафанут снова [пауза — Ред.] перехожу на этот плохой язык. Извините", — гласит запись.

На странице Facebook депутата Иваницкого и страницах СМИ пока не отыскалось комментариев относительно возможного языкового скандала.

Языковой скандал в Одессе — детали

Александр Иваницкий — депутат VII созыва Одесского городского совета от партии "Доверяй делам", свидетельствуют данные общественного движения "Опора" и сайта органа власти. Во время предыдущей деятельности чиновник входил в ныне запрещенные политические силы "Партия регионов", "Оппозиционный блок", а также другие. До 2014 года Иваницкий был главой Беляевской районной государственной администрации Одесской области, а в 2011 — мэром города Черноморск (ранее — Ильичевск). В сети не удалось отыскать информации о штрафах, выписанных за использование негосударственного языка при исполнении должностных обязанностей.

Отметим, согласно данным портала Opendatabot, в течение 2024 года в Украине составили 219 протоколов за нарушение языкового законодательства, при этом обращений граждан было почти 2 тыс. Лидером по количеству обращений является Одесская область (326) и Киев (700). Языковой омбудсмен Тарас Креминь в октябре заявил, что видит тенденцию к уменьшению количества обращений и считает, что это происходит благодаря процессу успешной украинизации.

О языковом скандале в Одессе Фокус писал весной 2024 года. В соцсетях появилось видео с местного ивента, на котором женщина попросила спикера выступать на украинском языке. Организаторы ивента и спикер отказались, но потом извинялись за свое поведение.

Напоминаем, 21 октября мэр Львова Андрей Садовый объяснил, будут ли языковые патрули в его городе. 12 октября стало известно о конфликте в Буче, где неизвестный мужчина набросился на женщину с ребенком, поскольку они просили его говорить на украинском.