Омбудсмен заявил об успешной украинизации и единицах "принципиальных": статистика показывает другое
Языковой омбудсмен Тарас Креминь подчеркнул, что в Украине стало значительно больше государственного языка, и рассказал об одном категорическом нарушителе. В то же время данные "Опендатабот" свидетельствуют о десятках штрафов, больше всего нарушений — в Киеве.
"Языковой закон" на бытовое общение украинцев не распространяется, но в сфере обслуживания государственного языка стало больше. Об этом в интервью "Украинской правде" 24 октября заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.
"Для того, чтобы украинского языка стало больше дома, государственный должен быть по-настоящему везде и всюду. И в определенных законом сферах, и в неопределенных — в частности, в религиозных учреждениях и организациях", — объяснил он.
По словам языкового омбудсмена, сейчас в стране больше украинского языка, чем было когда-либо за все годы независимости. Тех, кто обязан по закону перейти на государственный, но категорически отказывается, мало, но такие есть.
"Есть буквально один или двое принципиальных", — рассказал Кремень.
Он отметил, что для таких случаев есть Кодекс Украины об административных правонарушениях. В ближайшее время в Украине уже в третий раз за 2024 год будут штрафовать человека за нарушение закона. Сначала этот человек оплатил 3400 гривен, затем — 6800 гривен, но продолжает нарушать закон.
"Мы можем заниматься этим бесконечно", — заверил омбудсмен.
Он уточнил, что речь идет о сфере наружной рекламы.
"Николаевская компания, которая занимается изготовлением наружной рекламы и помогает другим украинизировать надписи и таблички, не может поменять свою. Мы благодарим таких нарушителей, потому что они очень своеобразным способом пополняют местные бюджеты", — добавил Кремень.
Больше всего языковых нарушений — в столице
По данным "Опендатабот", опубликованным 25 октября, в Украине составили уже 216 протоколов за нарушение закона о государственном языке. Нынешние показатели превышают прошлогодние уже в 1,7 раза. В то же время обращений по таким нарушениям наоборот уменьшилось.
Против нарушителей уже было оформлено 64 штрафа и 91 предупреждение. Всего в этом году зафиксировали 1808 обращений, в среднем ежемесячно таких поступает 180. В 2023 году показатель достигал 300.
Самая частая причина обращения — на сайте нет украиноязычной версии. Второй по популярности причиной стало обслуживание на русском. Последними в тройке лидеров стали нарушения, связанные с рекламой.
В антирейтинге по регионам однозначным лидером является Киев, где зафиксировали 706 обращений. За ним — Одесская, Харьковская и Днепропетровская области.
Напомним, уже с понедельника в Ивано-Франковске начнут работать языковые инспекторы. За соблюдением "языкового закона" будут следить примерно 40 волонтеров.