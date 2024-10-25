Омбудсмен заявил об успешной украинизации и единицах "принципиальных": статистика показывает другое

Языковой омбудсмен Тарас Креминь подчеркнул, что в Украине стало значительно больше государственного языка, и рассказал об одном категорическом нарушителе. В то же время данные "Опендатабот" свидетельствуют о десятках штрафов, больше всего нарушений — в Киеве.

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"Языковой закон" на бытовое общение украинцев не распространяется, но в сфере обслуживания государственного языка стало больше. Об этом в интервью "Украинской правде" 24 октября заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

"Для того, чтобы украинского языка стало больше дома, государственный должен быть по-настоящему везде и всюду. И в определенных законом сферах, и в неопределенных — в частности, в религиозных учреждениях и организациях", — объяснил он.

По словам языкового омбудсмена, сейчас в стране больше украинского языка, чем было когда-либо за все годы независимости. Тех, кто обязан по закону перейти на государственный, но категорически отказывается, мало, но такие есть.

"Есть буквально один или двое принципиальных", — рассказал Кремень.

Он отметил, что для таких случаев есть Кодекс Украины об административных правонарушениях. В ближайшее время в Украине уже в третий раз за 2024 год будут штрафовать человека за нарушение закона. Сначала этот человек оплатил 3400 гривен, затем — 6800 гривен, но продолжает нарушать закон.

"Мы можем заниматься этим бесконечно", — заверил омбудсмен.

Он уточнил, что речь идет о сфере наружной рекламы.

"Николаевская компания, которая занимается изготовлением наружной рекламы и помогает другим украинизировать надписи и таблички, не может поменять свою. Мы благодарим таких нарушителей, потому что они очень своеобразным способом пополняют местные бюджеты", — добавил Кремень.

Больше всего языковых нарушений — в столице

По данным "Опендатабот", опубликованным 25 октября, в Украине составили уже 216 протоколов за нарушение закона о государственном языке. Нынешние показатели превышают прошлогодние уже в 1,7 раза. В то же время обращений по таким нарушениям наоборот уменьшилось.

Количество протоколов о нарушении языкового закона — инфографика Фото: Опэндатабот

Против нарушителей уже было оформлено 64 штрафа и 91 предупреждение. Всего в этом году зафиксировали 1808 обращений, в среднем ежемесячно таких поступает 180. В 2023 году показатель достигал 300.

Самая частая причина обращения — на сайте нет украиноязычной версии. Второй по популярности причиной стало обслуживание на русском. Последними в тройке лидеров стали нарушения, связанные с рекламой.

Топ нарушений Закона о языке — инфографика Фото: Опэндатабот

В антирейтинге по регионам однозначным лидером является Киев, где зафиксировали 706 обращений. За ним — Одесская, Харьковская и Днепропетровская области.

В каких регионах чаще всего нарушают языковой закон в 2024 году — инфографика Фото: Опэндатабот

Напомним, уже с понедельника в Ивано-Франковске начнут работать языковые инспекторы. За соблюдением "языкового закона" будут следить примерно 40 волонтеров.