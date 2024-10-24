"Иногда доходит до абсурда: у русскоязычных украинцев "языковая шизофрения", — омбудсмен

Тарас Креминь рассказал, что с 2022 года на украинский перешло рекордное количество граждан. В то же время он вспомнил, как местные власти в Одессе пытались защитить вывеску отеля, прикрывшись ЮНЕСКО.

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С начала полномасштабной войны на украинский в отдельных сферах перешло рекордное количество граждан. Об этом в интервью "Украинская правда" 24 октября сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

"В то же время общество начало больше обращать внимание на системные нарушения языка в различных сферах, поэтому возникла картинка, которой, конечно, хочет пользоваться российская пропаганда. Что, мол, пошел откат. Ничего подобного не произошло", — подчеркнул он.

Языковой омбудсмен подтвердил, что часть украинцев до сих пор разговаривает на русском в быту, и законом это не запрещено. По его мнению, для украинизации домашнего общения нужно, чтобы язык был как можно более защищенным.

Креминь рассказал, что в Николаеве сам мэр инициировал создание рабочей группы для анализа вывесок, объявлений и рекламных баннеров в городе. Он поделился, что хотел бы увидеть аналогичные действия в Киеве и Одессе.

"Потому что иногда наша многомесячная переписка с местными властями доходит до абсурда. Например, две недели назад была снята русскоязычная вывеска над отелем "Пассаж" в центре Одессы. Сначала местные власти отписывались, что это объект на территории, которая подпадает под охранный статус ЮНЕСКО, и поэтому русскоязычную вывеску снять невозможно. Только тогда, когда мы попросили предоставить четкие документы, где указано, что русскоязычная вывеска также является объектом ЮНЕСКО, произошло чудо — эта вывеска была демонтирована", — рассказал омбудсмен.

Он спрогнозировал "необратимые последствия", если в Украине не преодолеют режим двуязычия. По словам Кременя, это — результат диглоссии. Речь идет о том, что в приоритет ставится русский. Похожая ситуация была и в XX веке, когда украинский язык ассоциировался с селом и невысокой культурой, а русский — империей и властью.

"В то же время это двуязычие влечет за собой такой феномен в социолингвистике как языковая шизофрения, когда одновременное применение нескольких языков с неопределенным приоритетом украинского как государственного влечет за собой шизофрению и в поведении, и в отношении к национальным интересам", — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что из-за этого среди украинцев есть коллаборационисты и люди, которые сдают позиции, а также те, кто верит в переговоры с РФ. Кремень подчеркнул, что это "опасно, вредно и угрожает национальным интересам".

Напомним, уже 25 октября будет проходить радиодиктант национального единства. Текст в этом году готовила писательница Оксана Забужко, он называется "Магия голоса".

Председатель партии "Слуга Народа" Елена Шуляк заявила, что Украина провалила политику в сфере поддержки переселенцев. Все больше людей со статусом ВПЛ возвращаются в оккупацию.