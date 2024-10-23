Украинцев объединит "Магія голосу": известно время написания радиодиктанта-2024

Для участия в диктанте необходимо будет включить удобный для вас канал трансляции: радио, телевидение или онлайн-платформы.

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В пятницу, 25 октября, состоится написание радиодиктанта национального единства, приуроченного ко Дню украинской письменности и языка. В этом году текст подготовила писательница Оксана Забужко. Диктант в 11:00 будет читать поэт и военный Павел Вышебаба. Об этом сообщило "Суспільне мовлення".

На создание текста автор потратила три недели. Он получил название "Магія голосу".

Радиодиктант призван объединить украинцев по всему миру — независимо от того, где они находятся: дома, за рубежом или на временно оккупированных территориях. Основной целью акции является именно единение через язык, а не проверка грамматики или правописания.

Как принять участие в радиодиктанте

Для участия в радиодиктанте в 11:00 нужно включить удобный канал трансляции:

"Украинское радио" или "Радио Культура";

телеканал "Суспільне Культура";

YouTube-канал "Украинского радио";

Facebook-страницы "Суспільного мовлення".

Как отправить результаты

Текст диктанта будет опубликован 28 октября на сайтах "Украинского радио" и "Суспільне Культура", где каждый сможет проверить свои ошибки. Для тех, кто хочет получить профессиональную проверку, предусмотрено два варианта отправки результатов:

бумажным письмом по адресу: 01001, г. Киев, ул. Крещатик, 26 (штемпель должен быть не позднее 27 октября);

по электронной почте со сканированным или сфотографированным текстом на адрес: [email protected] (до 11:00 28 октября).

Организаторы также поощряют участников делиться фотографиями или видео процесса написания в социальных сетях с хэштегами #пишеморазом и #радиодиктант2024.

Радиодиктант национального единства, основанный в 2000 году, стал ежегодной акцией, которая привлекает тысячи украинцев. В прошлом году к мероприятию присоединилось более полумиллиона участников. Нынешний радиодиктант состоится уже в 25-й раз.

Напомним, 27 октября 2023 года украинцы писали радиодиктант "Дороги України". Текст написала поэтесса, переводчица, автор прозаических произведений и лауреат Шевченковской премии Екатерина Калитко. А читал его актер Алексей Гнатковский.

9 ноября 2022 года диктант, который написала писательница и режиссер Ирина Цилык, читала актриса Ада Роговцева.