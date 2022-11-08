Ошибки не страшны: украинцев призывают написать "Радиодиктант национального единства"

Диктант, который прочтет актриса Ада Роговцева, будут транслировать по радио, телевидению, подключиться к нему можно будет и в интернете.

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9 ноября отмечают День украинского языка и письменности, традиционно к этой дате приурочен "Радиодиктант национального единства", он начнется в 11:00 по киевскому времени. Кабинет министров Украины сообщил, что автор текста, который отобрали для диктанта в этом году, — писательница и режиссер, член украинского ПЕН Ирина Цилык. Диктовать будет народная артистка, герой Украины Ада Роговцева.

"Я допускаю ошибки, и все допускают ошибки, но написание "Радиодиктанта" — это больше о процессе, чем о результате, — рассказала Цилык. — Мы все продолжаем учиться, мы двигаемся вперед. Речь здесь больше об акте единения, чем о том, чтобы написать все без единой ошибки".

[ + – ] Текст Ирины Цилык будет читать народная артистка Ада Роговцева

Об этом же говорят и организаторы мероприятия, отмечая, что его цель — объединить людей вокруг Украины по всему миру, а не проверять грамотность участников всеукраинского флешмоба.

"Совершаете вы ошибки или пишете безупречно — призываем приобщиться к флешмобу в поддержку Украины", — призывают они.

Все участники радиодиктанта смогут отправить свою работу на проверку специалистов не позднее 10 ноября. Бумажные письма ждут по адресу: Киев, ул. Крещатик,26, 01001. Также можно сфотографировать или отсканировать написанный текст и отправить его до 11:00 10 ноября по адресу [email protected]

К диктанту можно будет подключиться в "Дії"

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в этом году подключиться к диктанту смогут все, у кого установлено приложение "Дія".

"Это самый лучший способ показать любовь к языку и наше единство, — отметил Федоров. — Правописание здесь – не главное. Старт в 11.00. Заходите в приложение и выбирайте Дія.Радіо или канал "Суспільне. Культура" в Дія.ТV".

Напомним, в 2020 году 74-летняя врач-бактериолог из Львова Кристина Гоянюк написала радиодиктант без единой ошибки. Также победителями признали еще одну участницу, сделавшую одну ошибку, и 15 человек, которые допустили две ошибки.

В 2019 году диктант написали без ошибок лишь два человека, в том числе шестиклассница из Закарпатской области Анастасия Швец.

Как сообщалось ранее, в октябре разработчики сервиса "Дія" начали тестировать новые услуги, которые позволят внутренне перемещенным лицам быстро менять статус и место проживания. Недавно пользователям "Дії" стали доступны пять новых услуг: удостоверение на временное или постоянное проживание, пенсионное удостоверение; англоязычные версии загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта на авто; шеринг автомобилей и оплата штрафов от патрульной полиции.