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Украина

Ошибки не страшны: украинцев призывают написать "Радиодиктант национального единства"

радиодиктант национального единства, День украинского языка, приложение Дія, Михаил Федоров, Ада Роговцева, Ирина Цилык
Фото: Вечерний Киев | Радиодиктант призывают писать всех, кто готов объединиться вокруг Украины

Диктант, который прочтет актриса Ада Роговцева, будут транслировать по радио, телевидению, подключиться к нему можно будет и в интернете.

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9 ноября отмечают День украинского языка и письменности, традиционно к этой дате приурочен "Радиодиктант национального единства", он начнется в 11:00 по киевскому времени. Кабинет министров Украины сообщил, что автор текста, который отобрали для диктанта в этом году, — писательница и режиссер, член украинского ПЕН Ирина Цилык. Диктовать будет народная артистка, герой Украины Ада Роговцева.

"Я допускаю ошибки, и все допускают ошибки, но написание "Радиодиктанта" — это больше о процессе, чем о результате, — рассказала Цилык. — Мы все продолжаем учиться, мы двигаемся вперед. Речь здесь больше об акте единения, чем о том, чтобы написать все без единой ошибки".

радиодиктант национального единства, День украинского языка, приложение Дія, Михаил Федоров, Ада Роговцева, Ирина Цилык Fullscreen
Текст Ирины Цилык будет читать народная артистка Ада Роговцева

Об этом же говорят и организаторы мероприятия, отмечая, что его цель — объединить людей вокруг Украины по всему миру, а не проверять грамотность участников всеукраинского флешмоба.

"Совершаете вы ошибки или пишете безупречно — призываем приобщиться к флешмобу в поддержку Украины", — призывают они.

Все участники радиодиктанта смогут отправить свою работу на проверку специалистов не позднее 10 ноября. Бумажные письма ждут по адресу: Киев, ул. Крещатик,26, 01001. Также можно сфотографировать или отсканировать написанный текст и отправить его до 11:00 10 ноября по адресу [email protected]

К диктанту можно будет подключиться в "Дії"

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в этом году подключиться к диктанту смогут все, у кого установлено приложение "Дія".

"Это самый лучший способ показать любовь к языку и наше единство, — отметил Федоров. — Правописание здесь – не главное. Старт в 11.00. Заходите в приложение и выбирайте Дія.Радіо или канал "Суспільне. Культура" в Дія.ТV".

Напомним, в 2020 году 74-летняя врач-бактериолог из Львова Кристина Гоянюк написала радиодиктант без единой ошибки. Также победителями признали еще одну участницу, сделавшую одну ошибку, и 15 человек, которые допустили две ошибки.

В 2019 году диктант написали без ошибок лишь два человека, в том числе шестиклассница из Закарпатской области Анастасия Швец.

Как сообщалось ранее, в октябре разработчики сервиса "Дія" начали тестировать новые услуги, которые позволят внутренне перемещенным лицам быстро менять статус и место проживания. Недавно пользователям "Дії" стали доступны пять новых услуг: удостоверение на временное или постоянное проживание, пенсионное удостоверение; англоязычные версии загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта на авто; шеринг автомобилей и оплата штрафов от патрульной полиции.