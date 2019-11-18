Всеукраинский радиодиктант без ошибок написали лишь два человека

В 2019 году победителей определяли в трех номинациях

Всеукраинский радиодиктант национального единства написали без ошибок лишь два человека. Одна из победительниц – шестиклассница из Закарпатской области Анастасия Швец.

Об этом рассказали соорганизаторы диктанта Александр Авраменко и Елена Зелинченко, сообщает UA: Украинское радио.

В 2019 году победителей определяли в трех номинациях. Первое место – полностью без ошибок, второе – написали цифры без кавычек, третье место – одна ошибка.

Отмечается, что в прошлом году было 311 работ без единой ошибки.

"В прошлом году можно было в течение двух дней пойти к ученому, филологу, выверить все ошибки, посоветоваться, а тут надо было в течение 15 минут отправить свою работу. Поэтому проверить диктант было невозможно. Думаю, именно этим и объясняются лишь двое победителей", – рассказал автор диктанта Александр Авраменко.

Вместе с этим, из-за того, что работы присылали по электронной почте, сложно определить всю географию нынешнего диктанта. Тем не менее наиболее активные регионы удалось определить.

"Самыми активными были Киевская область, город Киев, Донецкая и Львовская области", – перечислила Елена Зелинченко.

Как ранее сообщал Фокус:

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка.

День украинской письменности и языка отмечается в Украине ежегодно с 1997 года. Кроме того, по православному календарю это день чествования памяти преподобного Нестора Летописца – последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия. А главной традицией праздника является общенациональный радиодиктант для всех желающих.