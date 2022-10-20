"Дія" запускает новые услуги для ВПЛ: как изменить статус или место проживания

Любой желающий может зарегистрироваться на бета-тест при наличии цифровой справки о статусе ВПЛ.

Related video

20 октября разработчики сервиса "Дія" начали тестировать новые услуги, которые позволят внутренне перемещенным лицам быстро менять статус и место проживания. Пресс-служба Министерства цифровой трансформации рассказала подробности в Telegram.

Украинцы смогут изменить адрес фактического места проживания или отменить статус ВПЛ после возвращения домой в несколько кликов. Сейчас любой желающий может присоединиться к бета-тестированию услуги, подав заявку на регистрацию на официальном портале — инструкцию с дальнейшими шагами отправят на электронную почту. Со временем беженцы смогут воспользоваться этой услугой и в приложении "Дія".

[ + – ] Форма для регистрации на бета-тестирование в "Дії" Фото: Скриншот

Воспользоваться ею смогут лишь те, у кого есть цифровая справка о получении статуса ВПЛ в "Дії". Кроме того, для изменения места проживания пользователю придется включить геолокацию и физически находиться по новому адресу, чтобы подтвердить местоположение. Разработчики призвали украинцев оставлять отзывы о работе сервиса, чтобы команда могла исправить ошибки и недостатки новой системы.

[ + – ] Скриншоты новой услуги в приложении "Дія" Фото: Скриншот

"После полномасштабного вторжения 1,4 миллиона человек подали заявление о получении справки ВПЛ и оформили регулярные выплаты от государства в Действии. Теперь мы хотим, чтобы люди без очередей и сбора бумажек по госорганам могли изменить адрес проживания или отменить статус ВПЛ в приложении", — прокомментировал нововведение глава Минцифры Михаил Федоров на своем Telegram-канале.

С сентября в "Дію" вернули просмотр и оплату штрафов за нарушение ПДД. Возобновление услуг связано с запуском государственных реестров, которые ранее были отключены в целях безопасности.

С недавних пор через портал "Дія" можно подать заявку на усыновление ребенка. В Минцифры уверяют, что благодаря цифровизации процедура оформления занимает всего 30 минут вместо недель.