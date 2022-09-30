Через портал "Дія" можно подать заявку на усыновление ребенка: как это работает

В электронном виде вся процедура занимает 30 минут. Раньше потенциальным приемным родителям приходилось разбираться с подачей заявки неделями.

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На портале "Дія" заработала новая услуга. Теперь потенциальные приемные родители могут подать заявку на усыновление ребенка в электронном виде. Об этом сегодня на брифинге рассказал руководитель команды внедрения электронных услуг Министерства цифровой трансформации Денис Иванов.

По его словам, теперь вся процедура занимает не более 30 минут. Раньше людям приходилось неделями решать вопрос с оформлением необходимых документов.

"[Раньше] первая услуга по консультации для заполнения заявки занимала до 5 минут, и затем до недели рассмотрения, чтобы получить консультацию в онлайн или офлайн-режме. Услуга, которую мы запускаем сегодня, занимает до 30 минут", –– объяснил Иванов.

Он отметил, что раньше эта процедура была слишком забюрократизированная. В то же время, новая опция позволяет потенциальным родителям не ходить по многочисленным государственным инстанциям для оформления справок. Вместе этого портал автоматически подтягивает необходимые документы из уже существующих реестров.

"25-30 минут достаточно, чтобы полностью заполнить заявку и отправить ее на обработку", –– прокомментировал представитель Минцифры.

После этого соответствующие службы рассматривают заявку в течение пяти дней и определяют следующий этап –– осмотр жилья приемных родителей, направление их на обучение и так далее.

По его словам, в дальнейшем ведомство будет работать над упрощением всех электронных процедур по усыновлению детей в Украине.

Иванов подчеркнул, что внедрить опцию удалось максимально быстро, благодаря поддержке иностранных партнеров, а именно программе развития ООН.

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Напомним, в сервисе государственных услуг "Дія" вернули возможность просматривать и оплачивать штрафы за нарушения правил дорожного движения. Система будет присылать в приложение "Дія" push-уведомления о нарушениях ПДД, которые заметили камеры автофиксации. Пользователь может изучить детали, например, дату фиксации, и тут же оплатить штраф в несколько кликов при помощи банковских реквизитов или платежных сервисов Apple Pay и Google Pay.