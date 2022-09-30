Через портал "Дія" можна подати заявку на усиновлення дитини: як це працює

В електронному вигляді вся процедура займає 30 хвилин. Раніше потенційним прийомним батькам доводилося розбиратися з поданням заявки на тижні.

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На порталі "Дія" запрацювала нова послуга. Наразі потенційні прийомні батьки можуть подати заявку на усиновлення дитини в електронному вигляді. Про це сьогодні на брифінгу розповів керівник команди з впровадження електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Денис Іванов.

За його словами, наразі вся процедура займає не більше 30 хвилин. Раніше людям доводилося тижнями вирішувати питання щодо оформлення необхідних документів.

"[Раніше] перша послуга з консультації для заповнення заявки займала до 5 хвилин, а потім до тижня розгляду, щоб отримати консультацію в онлайн або офлайн-режимі. Послуга, яку ми запускаємо сьогодні, займає до 30 хвилин", — пояснив Іванов.

Він зазначив, що раніше ця процедура була надто забюрократизованою. Водночас нова опція дозволяє потенційним батькам не ходити численними державними інстанціями для оформлення довідок. Портал автоматично підтягує необхідні документи з активних реєстрів.

"25-30 хвилин достатньо, щоб повністю заповнити заявку та відправити її на обробку", — прокоментував представник Мінцифри.

Після цього відповідні служби розглядають заявку протягом п'яти днів і визначають наступний етап — огляд житла прийомних батьків, направлення їх на навчання тощо.

За його словами, надалі відомство працюватиме над спрощенням усіх електронних процедур із усиновлення дітей в Україні.

Іванов підкреслив, що впровадити опцію вдалося максимально швидко завдяки підтримці іноземних партнерів, а саме програмі розвитку ООН.

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Нагадаємо, у сервісі державних послуг "Дія" повернули можливість переглядати й оплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху. Система надсилатиме в додаток "Дія" push-сповіщення про порушення правил дорожнього руху, які помітили камери автофіксації. Користувач може вивчити деталі, наприклад, дату фіксації, та відразу оплатити штраф за кілька кліків за допомогою банківських реквізитів або платіжних сервісів Apple Pay і Google Pay.