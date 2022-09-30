У "Дію" повернули перегляд та оплату штрафів за порушення правил дорожнього руху: як працює послуга

У програмі мають показувати навіть порушення, зроблені в той період, доки послуга була недоступна. Так міністр Михайло Федоров уперше дізнався про власні штрафи.

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У сервісі державних послуг "Дія" повернули можливість переглядати та сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху. Про це пресслужба повідомила в офіційному Telegram-каналі.

Система надсилатиме в додаток "Дія" push-сповіщення про порушення правил дорожнього руху, які помітили камери автофіксації. Користувач може вивчити деталі, наприклад, дату фіксації, і відразу оплатити штраф у кілька кліків за допомогою банківських реквізитів або платіжних сервісів Apple Pay та Google Pay.

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ розробники "Дії" послугу "з міркувань безпеки" відключили разом із державними реєстрами. Як наголосила пресслужба, наразі українці зможуть бачити неоплачені штрафи, виписані за той час, поки сервіс не працював.

У ДП "Дія" попередили, що людина може навіть не знати про порушення правил дорожнього руху, якщо їх зафіксували автоматичні камери. Якщо не сплатити штрафи вчасно, то правоохоронці можуть відкрити виконавчі провадження, а потім заарештувати банківські рахунки або заборонити виїжджати за кордон. Послуга покликана своєчасно інформувати громадян та допомогти їм якнайшвидше провести оплату.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram поділився, що протестував систему та виявив власні неоплачені штрафи. Він показав скриншот із "Дії" з двома порушеннями ПДР, за які потрібно сплатити по 340 грн. Відповідно до актуальних норм Кодексу України про адміністративні правопорушення такі штрафи виписують за:

Керування автомобілем з несправними гальмівною системою, кермовим керуванням, тягово-зчіпним пристроєм, зовнішніми освітлювальними приладами або іншими технічними несправностями;

Перевищення швидкості руху на понад 20 км/год, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїжджої частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а також рух на автомобілі по тротуарах або пішохідних доріжках;

Зупинка в недозволеному місці або неправильне паркування;

Несвоєчасне проходження технічного контролю;

Порушення правил руху через залізничні переїзди.

[ + – ] Штрафи Михайла Федорова за порушення правил дорожнього руху Фото: Telegram/Федоров

"Я завжди тестую послуги, які ми запускаємо. І тут побачив свої перші в житті штрафи-автофікації за ПДР. Сподіваюся, у вас ситуація краща. Сервіс відновлений", — прокоментував Михайло Федоров.

Раніше програму "Дія" почали приймати в українських РАЦСах замість паперового паспорта. Цифрові документи можна надавати для отримання адміністративних послуг та подання заяви на реєстрацію шлюбу.

Писали також, що у "Дії" з'явиться сервіс, який допоможе військовим збивати російські ракети. Українцям пропонують знімати ракети, що пролітають, на камери смартфонів, щоб вказувати ППО їхній напрямок.