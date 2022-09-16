"єППО": у "Дії" з'явиться новий сервіс, який допоможе військовим збивати ракети РФ

За допомогою програми українці можуть швидко повідомляти військовим напрямок польоту ракети — достатньо дістати смартфон та натиснути одну кнопку.

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Група волонтерів "Технарі" з Одеси розробили додаток "єППО", який дозволить українським військовим швидше перехоплювати російські ракети. Один із розробників, Геннадій Сульдін, розповів подробиці в інтерв'ю виданню "Думська".

Система ППО виявляє ракети та інші повітряні цілі за допомогою мережі локаторів, але щоб повністю убезпечити небо, їх потрібно вдесятеро більше, ніж Україна має зараз. Геннадій Сульдін разом із програмістом Андрієм Косяком зібрали команду, яка знайшла розв'язання проблеми та запропонувала його військовим. Сервіс отримав схвалення фахівців і незабаром має з'явитися у додатку "Дія".

На їхню думку, локатори можуть замінити очі і вуха звичайних українців, адже кожен може почути і навіть сфотографувати крилату ракету, що низько летить. Якщо десятки чи сотні людей швидко передадуть інформацію про загрозу штабу ППО, то зенітники набагато швидше локалізують її та зіб'ють. Нова програма "єППО Спостерігач" робить процес максимально швидким та автоматизованим.

[ + – ] Інтерфейс програми "єППО Спостерігач" Фото: Думская

"Якщо над вами пролетіла крилата ракета або будь-яка інша повітряна ціль, потрібно негайно запустити додаток, направити смартфон за польотом ракети і натиснути кнопку. Все", — зазначив Геннадій Сульдін.

Далі програма самостійно перевірить правдивість даних та надішле її підрозділам ППО. Розробник наголосив, що система повинна справлятися з DDOS-атаками, витримувати великий потік повідомлень, відсіювати випадкові чи хибні запити користувачів. Для цього вона насамперед перевіряє, чи збігається геолокація смартфона з розташуванням базової станції, тобто, чи приховує абонент своє місце розташування, наскільки часто відправляє повідомлення і чи не суперечать вони інформації від інших людей.

Далі дані обробляються, узагальнюються, наносяться на карту та передаються на командний пункт. Знаючи характеристики цілі, військові можуть розрахувати траєкторію та дізнатися, де вона буде за хвилину. Перевага "єППО" в тому, що нові точки з'являються в режимі реального часу, їх можна порівняти з показниками, отриманими від локаторів.

[ + – ] Тестування відслідковування вертольотів у додатку "єППО Спостерігач" Фото: Думская

"Під ногами окупантів повинна горіти земля, а по крилатій ракеті має стріляти все, що є, і по всьому маршруту. Якщо українці поставлять єППО на свої телефони і правильно ним користуватимуться — ми можемо це влаштувати", — наголосив Геннадій.

Головне, щоб відповідальних користувачів було якнайбільше. Щоб мінімізувати кількість хибних повідомлень від жартівників та зловмисників, розробники запропонували запровадити ідентифікацію через програму "Дія".

На своїй сторінці у Facebook Геннадій Сульдін написав 10 вересня, що програма "єППО" отримала схвалення командирів з'єднань ППО військового командування "Південь", командувача ВМСУ віцеадмірала Олексія Неїжпапи та командувача ОУВК "Олександрія" генерал-майора Ковальчука. Найближчим часом її тестуватимуть в українських військових частинах та з'єднаннях ППО. Крім того, за підсумками наради з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, фахівцями міністерства та зв'язківцями, "єППО" вирішили інтегрувати до додатка державних послуг "Дія" за умови надійного захисту даних.

Раніше писали про масштабне оновлення мобільного додатку "Дія". Тепер користувачам доступні п'ять нових послуг: видача посвідчень на проживання, пенсійного, англомовних версій закордонного паспорта, прав водія та техпаспорта, оплата штрафів та шеринг автомобілів.