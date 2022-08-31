Додаток "Дія" оновився по-крупному — українцям доступні 5 нових послуг

Аппс підтягуватиме англомовні версії закордонного паспорта, посвідчення водія та техпаспорта на авто, пенсійне посвідчення і не тільки.

Держсервіс "Дія" анонсував поновлення. В офіційному телеграм-каналі ДП "Дія" повідомили про п'ять нових сервісів.

У мобільному додатку відтепер доступні:

посвідчення на тимчасове чи постійне проживання; пенсійне посвідчення; англомовні версії закордонного паспорта, посвідчення водія та техпаспорта на авто; шеринг авто; оплата штрафів від патрульної поліції

Варто зазначити, що послугу "шеринг авто" відключили після вторгнення російських військ на територію України. Тепер функцію вирішили повернути, провівши попередній бета-тест.

Для того, щоб нові сервіси почали працювати на вашому смартфоні, програму необхідно оновити.

У ДП пообіцяли розповісти докладніше про кожну нову функцію, а також зазначили, що їх реалізовано Мінцифрою спільно з Мінсоцполітики, ПФУ, ДМС, МВС, Головним сервісним центром МВС, ДП "Інфотех" за підтримки "Проєкту підтримки Дія", що впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції

Раніше ми повідомляли про те, що зловмисники підробляють у соцмережах сторінки держсервісу "Дія", монтують фейкові відео де від імені президента Зеленського: перелік сайтів виманюють у простих громадян інформацію про дані їхніх банківських карток.

Шахраї продавали в Телеграм підроблені Covid-сертифікатами. Обіцяли внести всі необхідні дані до баз, щоб вони показувалися у додатку "Дія". За послуги просили $130.