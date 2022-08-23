Шахраї торгують підробленими Covid-сертифікатами у "Дія" — $130 за дві "дози"

Шахраї обіцяють, що підроблені документи показуватимуться в "Дія", а дані замовника потраплять до всіх необхідних баз.

Зловмисники продовжують продавати підроблені ковідні сертифікати, пропонуючи свої послуги в соцмережах. Про це повідомив телеком-експерт Роман Хіміч у тематичному телеграм-каналі.

"Українські умільці на повну силу торгують підробленими ковідними сертифікатами, пропонуючи під ключ, відразу в "Дію" всього за 130 доларів за обидві "дози", — написав Роман.

Він також виклав скриншот свого спілкування з одним із таких продавців. Шахрай обіцяє Роману сертифікат (найімовірніше йшлося про міжнародний сертифікат, оскільки Роман представився людиною, яка виїжджає за кордон), який "підтягується відразу в "Дію". Сертифікат, який нібито свідчить про те, що замовник отримав бустерну дозу вакцини, пропонують купити за 3 400 грн ($90), а підроблений сертифікат, що свідчить про подвійну вакцинацію, — за 4 900 грн ($130). Водночас обіцяють швидке виконання "замовлення": "Термін виготовлення буквально кілька годин, ви нам даєте дані, ми вносимо до всіх баз, Ви отримуєте сертифікат".

У коментарі Фокусу Роман Хіміч розповів, як йому вдалося вийти на шахраїв.

"Читачі мого каналу, присвяченого безпеці та довірі у цифровому середовищі, надсилають мені цікаві матеріали. Це оголошення з'явилося в одному з пабліків для українців у Німеччині. Втім, аналогічні пропозиції з'являються часто і не лише там", — поділився експерт.

Він списався з автором оголошення, поспілкувався та заскринив листування. Робити контрольну закупівлю Роман не бачить сенсу.

"Найважливіше — без передоплати, що усуває ризики покупця. Навіть якщо це провокація наших славних "органів", завжди можна з'їхати, заявивши підставу недоброзичливців", — підсумував Хіміч.

Раніше ми повідомляли про те, що Кабмін дозволив українцям використовувати електронні документи, які зберігаються у додатку "Дія", за кордоном.

Також інформували про те, що у додатку "Дія" зображатимуться міжнародні COVID-сертифікати.