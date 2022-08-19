Кабмін дозволив українцям використати електронні документи за кордоном: список країн
Проте, інформацією про українців, яка зберігається в "Дії", не зможуть скористатися юридичні особи, пов'язані з Росією та її країнами-спільниками.
Уряд дозволив громадянам України використовувати персональні дані із додатка "Дія" за кордоном. Про це інформує постанова Кабміну від 16 серпня 2022 р. № 910.
У документі йдеться про те, що українці можуть користуватися закордоном своїми електронними документами та іншими персональними даними, які зберігає та надає мобільний додаток "Дія" з метою отримання публічних послуг за межами України.
Ця інформація передаватиметься з Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.
Ознайомитися з нею та використовувати надалі мають право іноземні суб'єкти відносин у державах, які дбають про захист персональних даних.
Серед таких країн:
- Австралія
- Азербайджанська республіка
- Аргентинська Республіка
- Буркіна-Фасо
- Велике Герцогство Люксембург
- Грецька Республіка
- Грузія
- Держава Ізраїль
- Ірландія
- Ісламська Республіка Мавританія
- Італійська Республіка
- Канада
- Князівство Андорра
- Князівство Ліхтенштейн
- Князівство Монако
- Королівство Бельгія
- Королівство Данія
- Королівство Іспанія
- Королівство Марокко
- Королівство Норвегія
- Королівство Таїланд
- Королівство Швеція
- Латвійська Республіка
- Литовська Республіка
- Нідерланди
- Нова Зеландія
- Об'єднані Арабські Емірати
- Португальська Республіка
- Республіка Австрія
- Республіка Албанія
- Республіка Болгарія
- Республіка Боснія та Герцеговина
- Республіка Естонія
- Республіка Ісландія
- Республіка Кабо-Верде
- Республіка Кіпр
- Республіка Мальта
- Республіка Молдова
- Республіка Північна Македонія
- республіка Польща
- Республіка Сан-Марино
- Республіка Сенегал
- Республіка Словенія
- Республіка Хорватія
- Республіка Чорногорія
- Румунія
- Словацька Республіка
- Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
- Сполучені Штати Америки
- Східна Республіка Уругвай
- Туніська Республіка
- Турецька Республіка
- Угорщина
- Федеративна Республіка Німеччина
- Фінляндська Республіка
- Французька Республіка
- Чеська Республіка
- Швейцарська конфедерація
Зауважимо, що електронними персональними даними українців не зможуть скористатися представники РФ та інших держав, які входять із країною-агресором до митних та військових союзів.
Нагадаємо, дозвіл на виїзд дітей за кордон можна буде оформити через програму "Дія". Раніше для цього потрібна була нотаріально завірена письмова угода одного з батьків, проте нардепи внесли зміни до законодавства.
Крім того, у Мінцифри розповіли, коли українці зможуть голосувати у смартфоні. Онлайн-опитування вже допомагають владі дізнаватися про думку громадян, але виборча система набагато складніша.