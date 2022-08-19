Кабмін дозволив українцям використати електронні документи за кордоном: список країн

Проте, інформацією про українців, яка зберігається в "Дії", не зможуть скористатися юридичні особи, пов'язані з Росією та її країнами-спільниками.

Уряд дозволив громадянам України використовувати персональні дані із додатка "Дія" за кордоном. Про це інформує постанова Кабміну від 16 серпня 2022 р. № 910.

У документі йдеться про те, що українці можуть користуватися закордоном своїми електронними документами та іншими персональними даними, які зберігає та надає мобільний додаток "Дія" з метою отримання публічних послуг за межами України.

Ця інформація передаватиметься з Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Ознайомитися з нею та використовувати надалі мають право іноземні суб'єкти відносин у державах, які дбають про захист персональних даних.

Серед таких країн:

Австралія

Азербайджанська республіка

Аргентинська Республіка

Буркіна-Фасо

Велике Герцогство Люксембург

Грецька Республіка

Грузія

Держава Ізраїль

Ірландія

Ісламська Республіка Мавританія

Італійська Республіка

Канада

Князівство Андорра

Князівство Ліхтенштейн

Князівство Монако

Королівство Бельгія

Королівство Данія

Королівство Іспанія

Королівство Марокко

Королівство Норвегія

Королівство Таїланд

Королівство Швеція

Латвійська Республіка

Литовська Республіка

Нідерланди

Нова Зеландія

Об'єднані Арабські Емірати

Португальська Республіка

Республіка Австрія

Республіка Албанія

Республіка Болгарія

Республіка Боснія та Герцеговина

Республіка Естонія

Республіка Ісландія

Республіка Кабо-Верде

Республіка Кіпр

Республіка Мальта

Республіка Молдова

Республіка Північна Македонія

республіка Польща

Республіка Сан-Марино

Республіка Сенегал

Республіка Словенія

Республіка Хорватія

Республіка Чорногорія

Румунія

Словацька Республіка

Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Сполучені Штати Америки

Східна Республіка Уругвай

Туніська Республіка

Турецька Республіка

Угорщина

Федеративна Республіка Німеччина

Фінляндська Республіка

Французька Республіка

Чеська Республіка

Швейцарська конфедерація

Зауважимо, що електронними персональними даними українців не зможуть скористатися представники РФ та інших держав, які входять із країною-агресором до митних та військових союзів.

Нагадаємо, дозвіл на виїзд дітей за кордон можна буде оформити через програму "Дія". Раніше для цього потрібна була нотаріально завірена письмова угода одного з батьків, проте нардепи внесли зміни до законодавства.

Крім того, у Мінцифри розповіли, коли українці зможуть голосувати у смартфоні. Онлайн-опитування вже допомагають владі дізнаватися про думку громадян, але виборча система набагато складніша.