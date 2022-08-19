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Діджитал

Кабмін дозволив українцям використати електронні документи за кордоном: список країн

смартфон, телефон, ноутбук
Фото: Минцифры | Українці зможуть користуватись особистою електронною інформацією за кордоном

Проте, інформацією про українців, яка зберігається в "Дії", не зможуть скористатися юридичні особи, пов'язані з Росією та її країнами-спільниками.

Уряд дозволив громадянам України використовувати персональні дані із додатка "Дія" за кордоном. Про це інформує постанова Кабміну від 16 серпня 2022 р. № 910.

У документі йдеться про те, що українці можуть користуватися закордоном своїми електронними документами та іншими персональними даними, які зберігає та надає мобільний додаток "Дія" з метою отримання публічних послуг за межами України.

Ця інформація передаватиметься з Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Ознайомитися з нею та використовувати надалі мають право іноземні суб'єкти відносин у державах, які дбають про захист персональних даних.

Серед таких країн:

  • Австралія
  • Азербайджанська республіка
  • Аргентинська Республіка
  • Буркіна-Фасо
  • Велике Герцогство Люксембург
  • Грецька Республіка
  • Грузія
  • Держава Ізраїль
  • Ірландія
  • Ісламська Республіка Мавританія
  • Італійська Республіка
  • Канада
  • Князівство Андорра
  • Князівство Ліхтенштейн
  • Князівство Монако
  • Королівство Бельгія
  • Королівство Данія
  • Королівство Іспанія
  • Королівство Марокко
  • Королівство Норвегія
  • Королівство Таїланд
  • Королівство Швеція
  • Латвійська Республіка
  • Литовська Республіка
  • Нідерланди
  • Нова Зеландія
  • Об'єднані Арабські Емірати
  • Португальська Республіка
  • Республіка Австрія
  • Республіка Албанія
  • Республіка Болгарія
  • Республіка Боснія та Герцеговина
  • Республіка Естонія
  • Республіка Ісландія
  • Республіка Кабо-Верде
  • Республіка Кіпр
  • Республіка Мальта
  • Республіка Молдова
  • Республіка Північна Македонія
  • республіка Польща
  • Республіка Сан-Марино
  • Республіка Сенегал
  • Республіка Словенія
  • Республіка Хорватія
  • Республіка Чорногорія
  • Румунія
  • Словацька Республіка
  • Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
  • Сполучені Штати Америки
  • Східна Республіка Уругвай
  • Туніська Республіка
  • Турецька Республіка
  • Угорщина
  • Федеративна Республіка Німеччина
  • Фінляндська Республіка
  • Французька Республіка
  • Чеська Республіка
  • Швейцарська конфедерація

Зауважимо, що електронними персональними даними українців не зможуть скористатися представники РФ та інших держав, які входять із країною-агресором до митних та військових союзів.

Нагадаємо, дозвіл на виїзд дітей за кордон можна буде оформити через програму "Дія". Раніше для цього потрібна була нотаріально завірена письмова угода одного з батьків, проте нардепи внесли зміни до законодавства.

Крім того, у Мінцифри розповіли, коли українці зможуть голосувати у смартфоні. Онлайн-опитування вже допомагають владі дізнаватися про думку громадян, але виборча система набагато складніша.