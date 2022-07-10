Дозвіл на виїзд дітей за кордон можна буде оформити через програму "Дія"

Раніше для цього потрібна була нотаріально завірена письмова згода одного з батьків, проте нардепи внесли зміни до законодавства.

Народні депутати України ухвалили законопроєкт №6146 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо рішень батьків питань тимчасового виїзду дітей за межі України". Документ передбачає оформлення згоди одного з батьків на виїзд дитини, якій менш як 16 років, за допомогою програми "Дія". Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

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Раніше для того, щоб дитина віком до 16 років виїхала за кордон з одним із батьків, потрібна була нотаріально засвідчена письмова згода іншого. Зараз цей дозвіл можна буде оформити через портал "Дія".

Нардепи пояснили своє рішення тим, що один із батьків не завжди встигає подати оперативно свій дозвіл на виїзд дитини через те, що може проживати за кордоном чи в окупації. Крім того, буває таке, що хтось із батьків припиняє спілкування з дитиною, тому неможливо отримати дозвіл або зовсім звернутися до неї.

"Зрештою, найганебніші та найцинічніші випадки порушення прав дитини трапляються, коли один із батьків не просто не бере участі у вихованні та утриманні дитини, а й ставить умовою оформлення нею згоди на виїзд дитини за кордон надання їй другим батькам відповідної грошової компенсації", — кажуть автори документа.

Нагадаємо, народний депутат Федір Вениславський розповів, що в період війни в Україні не змінюватимуть правил виїзду за кордон для чоловіків. За його словами, у Європі і так проживає велика кількість людей, тож переглядати це питання недоцільно.

Раніше, 4 липня, стало відомо, що з 1 жовтня деяким жінкам можуть заборонити виїжджати за кордон. Це станеться у випадку, якщо воєнний стан у країні продовжать після 1 жовтня. Жінки, які перебували на військовому обліку, не зможуть залишати Україну до закінчення воєнного стану.