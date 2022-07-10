Разрешение на выезд детей за границу можно будет оформить через приложение "Дія"

Ранее для этого нужно было нотариально заверенное письменное соглашение одного из родителей, однако нардепы внесли изменения в законодательство.

Народные депутаты Украины приняли законопроект №6146 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по поводу решений родителей вопросов временного выезда детей за границы Украины". Документ предусматривает оформление согласия одного из родителей на выезд ребенка, которому меньше 16 лет, с помощью приложения "Дія". Об этом сказано на сайте Верховной Рады Украины.

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Ранее для того, чтобы ребенок в возрасте до 16 лет выехал за границу с одним из родителей, нужно было нотариально заверенное письменное соглашение другого родителя. Сейчас же это разрешение можно будет оформить через портал "Дія".

Нардепы объяснили свое решение тем, что один из родителей не всегда успевает подать оперативно свое разрешение на выезд ребенка из-за того, что может проживать за границей или в оккупации. Кроме того, бывает такое, что кто-то из родителей прекращает общение с ребенком, поэтому от него невозможно получить разрешение или вовсе обратиться к нему.

"В конце концов, наиболее позорные и циничные случаи нарушения прав ребенка случаются, когда один из родителей не просто не участвует в воспитании и содержании ребенка, но и ставит условием оформления им согласия на выезд ребенка за границу предоставления ему вторым родителям соответствующей денежной компенсации", — говорят авторы документа.

Напомним, народный депутат Федор Вениславский рассказал, что в период войны в Украине не будут менять правила выезда за границу для мужчин. По его словам, в Европе и так проживает большое количество людей, поэтому пересматривать этот вопрос нецелесообразно.

Ранее, 4 июля стало известно, что с 1 октября некоторым женщинам могут запретить выезжать за границу. Это произойдет в случае, если военное положение в стране продлят после 1 октября. Женщины, состоявшие на воинском учете, не смогут покидать Украину до окончания военного положения.