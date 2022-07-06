В Украине не будут менять правила выезда за границу в условиях войны, - нардеп

По словам нардепа Вениславского, за рубежом проживает и так много украинских граждан, поэтому пересматривать этот вопрос нецелесообразно.

В Верховной Раде не собираются расширять список категорий мужчин, которые смогут покинуть Украину и выехать за границу в условиях военного положения. Об этом 5 июля журналистам "Украинских новостей" заявил народный депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

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По его словам, изменения в законодательстве по данному вопросу на сегодняшний день нецелесообразно.

"На данный момент любые законодательные изменения об увеличении категорий лиц, которые имеют право на выезд за пределы государства в условиях военного положения вряд ли целесообразны", — пояснил нардеп.

Вениславский считает, что в настоящее время за пределами Украины и так находится большое количество граждан. Кроме того, сам нардеп весьма негативно относится к подобной законодательной инициативе.

"Я к такой инициативе отношусь сейчас негативно. Я думаю, что вероятность ее прохождения не очень высокая", — отметил Вениславский.

Отметим, что 4 июля депутаты подали в Верховную Раду альтернативный законопроект по запрету на выезд военнообязанных мужчин за пределы Украины. В законопроекте №7484-1 предлагается предоставить право выезжать из Украины мужчинам, у которых:

трое и более детей в возрасте до 18 лет;

двое детей в возрасте до 14 лет;

один ребенок в возрасте до 14 лет и беременная женщина;

один ребенок в возрасте до 3 лет.

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Выехать — со справкой. Кто и как может покинуть Украину в период военного положения

Ранее, глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Завитневич сообщил, что в Украине вероятно, после 23 августа будет продлен срок действия военного положения. По мнению нардепа, для того чтобы военное положение было отменено, необходимо победить в войне.

Ранее Фокус выяснял, кто и при каких условиях может покинуть Украину во время действия военного положения. Несмотря на правила Госпогранслужбы о полном запрете на выезд из Украины военнообязанных мужчин, некоторым гражданам все же удается выехать из Украины, несмотря на запрет.