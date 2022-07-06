Выехать — со справкой. Кто и как может покинуть Украину в период военного положения
Граница закрыта. Закон запрещает военнообязанным покидать страну. Но есть исключения, а кроме них, — нелегальные и полулегальные лазейки. Фокус узнал, как работает запрет на выезд для мужчин и каким образом его обходят.
Война и последовавший запрет на выезд из Украины для мужчин призывного возраста с 18 до 60 лет, разделила многие украинские семьи. Мужья не могут увидеться с женами и детьми, которые выехали в другие страны. А мужчины, находящиеся за границей, вынуждены отказываться от поездки в Украину даже на похороны родителей, поскольку после этого назад им уже не уехать. Тем временем бизнес жалуется на невозможность зарубежных командировок, что усложняет и без того тяжелые условия для предпринимателей в Украине.
По закону: правовые основы для запрета на выезд мужчин из Украины
Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что вопрос пересечения гражданами Украины государственной границы, в том числе, в случае введения военного положения, регулируется постановлением КМУ от 27 января 1995 года №57 "Об утверждении правил пересечения государственной границы гражданами Украины".
Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры", утверждает, что на сегодняшний день в Украине не существует ни одного нормативного акта, запрещающего мужчинам выезжать за границу, кроме вышеупомянутого постановления.
"Такие ограничения должны быть введены исключительно законом, но в Законе "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" подобных запретов нет. Поэтому происходящее находится вне правового поля, — считает Кравец. — Госпогранслужба, превысив свои полномочия, сама установила запреты на выезд военнообязанных мужчин на основании статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", хотя и в этом законе речь о запрете выезда не идет".
По мнению собеседника Фокуса, даже в экстренных случаях вопросы выезда придется решать через суд, которому, вероятно, ничего не останется, как удовлетворить административный иск о превышении полномочий работниками Госпогранслужбы.
Тем временем, права мужчин призывного возраста в Украине могут еще больше ограничить. Народный депутат от фракции "Слуга народа" и замкомитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко обнародовал документ от имени главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о запрете на выезд и въезд с места проживания/пребывания без разрешения военкомата. То есть, речь идет уже даже об ограничении поездок внутри Украины. Фокус продолжает следить за развитием ситуации.
Избирательное право: кто из мужчин может пересекать границу Украины
Официально выезжать за границу могут те, кто не подпадает под мобилизацию в соответствии с вышеупомянутым законом о мобилизации.
В их числе:
- забронированные лица (право на бронирование работников имеют госорганы и коммерческие предприятия — поставщики ВСУ )
- лица с инвалидностью или временно непригодные к службе по состоянию здоровья
- родители троих и более детей до 18 лет
- те, кто самостоятельно воспитывает детей до 18 лет
- те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью до 18 лет
- занятые уходом за больным родственником
- народные депутаты
- работники органов военного управления
- студенты иностранных учебных учреждений
- работники ВУЗов с ученым званием или степенью
- те, чьи близкие погибли в ходе АТО и др.
Татьяна Ященко, партнер юридической компании Expatro, уточняет, что пересечение границы допускается не просто при наличии оснований для освобождения или отсрочки от призыва — в территориальный центр комплектования (военкомат) нужно предоставить документы, подтверждающие, что лицо не подлежит мобилизации, и получить там отметку о возможности пересечения границы.
Кроме перечисленных лиц, выезд разрешен волонтерам. Но, по мнению Ростислава Кравца, это также находится вне закона и регулируется в ручном режиме.
По словам Ященко, исключение делают и для водителей, которых предварительно включают в специальный реестр, родителей и опекунов, сопровождающих малолетних детей и лиц с инвалидностью, а также — спортсменов. Для пересечения границы им, зачастую, нужны документы от профильного министерства (Мининфраструктуры, Минмолодьспорта и др.).
Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, уточняет, что водители с лицензией на международные перевозки грузов и пассажиров могут находиться за пределами Украины до 30 дней, дальнобойщики – до 45 дней, железнодорожники – не более шести месяцев на основании писем предприятий железнодорожного транспорта, спортсмены, тренеры, спортивные судьи – только при наличии документов об участии в официальных международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах.
При этом личные проблемы украинцев не становятся весомым аргументом для пограничников.
"Закон о мобилизации не предусматривает отсрочку от призыва в особый период в связи с определенными семейными обстоятельствами (рождение, смерть и др.). Такие основания освобождают от срочной военной службы, призыв на которую сейчас не проводится", — уточняет Ященко. Иными словами, в случае вышеупомянутых событий уехать за границу или же вернуться туда после посещения Украины военнообязанные не могут.
Однако даже с выездом представителей категорий, не подпадающих под мобилизацию, в том числе — забронированных работников компаний, часто возникают недоразумения.
"Перечень документов для пересечения границы, которые должны быть у забронированного сотрудника, постоянно меняется, и для бизнеса это серьезное препятствие", — отмечает Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА). Ассоциация неоднократно обращалась в госорганы с просьбой урегулировать проблему. Но, по словам Деревянко, несмотря на диалог с Минэкономики, в вопросах бронирования сотрудников и выезда за границу многое зависит от видения Минобороны.Важно
Жалуются украинцы и на некорректное поведение пограничников. В частности, украинский гражданин, являющийся усыновителем (в соответствии со статьей 23 закона о мобилизации усыновители, которые содержат детей-сирот до 18 лет, могут быть призваны только в случае согласия по месту жительства) рассказал Фокусу, что пограничники фотографируют документы своими личными телефонами и отправляют их кому-то во Львов через WhatsApp, словно о безопасности и обработке персональных данных они не слышали. Есть и другие проблемы.
Студент французского университета Ярослав Стеценко рассказал Фокусу, что его сняли с поезда Киев-Перемышль где-то во Львовской области, долго допрашивали, потом отпустили, перейти границу он смог не сразу и с большими сложностями, хотя заранее подготовил для поездки во Францию все необходимые справки.
Найти лазейку: как военнообязанные умудряются пересекать границу
Действующие запреты создают плодородную основу для процветания различных серых схем. В их числе:
- снятие с военного учета по состоянию здоровья
- оформление на обучение в иностранном вузе с одновременным получением отсрочки на время обучения
- покупка удостоверения волонтера
Уклонение от армии, благодаря вымышленным диагнозам, старо, как мир. Однако новый опыт показывает, что даже при наличии реальных, существенных проблем со здоровьем, в военкомате признают человека ограниченно годным в военное время, и такой статус не предполагает возможности выезда из страны.
По словам Татьяны Ященко, наиболее реальная возможность уехать за границу – получить отсрочку от призыва по учебе. В этом случае в территориальный центр комплектования подаются документы, подтверждающие факт поступления и необходимость выезда на учебу – приглашение от учебного заведения или контракт.
Игорь Ясько добавляет, что подтверждением возможности пересечения границы в этом случае может стать:
- студенческий билет или студенческая виза
- переведенные и нотариально заверенные документы о зачислении или обучении в зарубежном вузе
Также источники Фокуса подтверждают существование налаженной схемы покупки статуса волонтера. Например, мужчина, решивший выехать к жене с детьми на пару недель за $1,5 тыс. оформился волонтером. Сначала он уехал в Польшу, оставил там авто и улетел на самолете к семье. На обратном пути в Украину он на своем авто действительно доставил некий волонтерский груз. Другие источники называют Фокусу еще большие суммы, которые просят за оформление в качестве волонтера.
Удавка для бизнеса: как запрет на выезд мужчин за рубеж вредит деловой активности
По мнению Ростислава Кравца, искусственный и незаконный запрет на выезд мужчин из Украины значительно ухудшает условия и конкурентоспособность украинского бизнеса, из-за чего наиболее страдают сферы, связанные с внешнеэкономической деятельностью. Эксперт призывает отменить это ограничение, которое наносит больше вреда обороноспособности и экономике Украины, нежели помогает поддерживать их.
"Личное участие в налаживании связей, в привлечении ссуд и инвестиций за рубежом сейчас нужны, как никогда. Многие предприятия разрушены, и их владельцы рассматривают возможность открытия филиалов или производства за рубежом, – приводит аргументы в пользу смягчения ограничений Татьяна Ященко. — Также необходимо участие в конференциях, выставках и форумах, поскольку много соглашений заключается после личного знакомства. Кроме того, мы сейчас зависим от экспорта, и поэтому важно находить новых производителей и каналы поставок товаров".
Бизнес в начале войны относился к ограничениям с пониманием. Но сейчас предприниматели все громче жалуются на невозможность полноценной работы.
"Мы неоднократно наблюдали случаи, когда из-за невозможности выезда мужчин за границу (и речь идет не о релокейте) ІТ-специалисты теряли многие уникальные клиентские предложения. Ведь клиенты ожидают, что украинцы либо работают полноценно, либо предпочитают других исполнителей", — отмечает Ольга Шаповал, исполнительный директор Kharkiv IT Cluster.
В связи с этим в ЕБА предлагали властям рассмотреть возможность выдачи разрешений для краткосрочных командировок за границу критически важных работников без бронирования, а например, при условии других обязательств или писем, гарантирующих возвращение работника в Украину в определенный срок.
Бизнес предлагает разрешить краткосрочные командировки за рубеж, но власть пока не готова к столь радикальному ослаблению запрета
По информации Ященко, над подобной разрешительной процедурой уже ведется работа, и, в частности, процесс существенно дпродвигает Минцифры. Громче всего свои требования провозглашают IT-специалисты. Соответственно, Игорь Ясько со ссылкой на Минцифры, отмечает, что именно для IT-специалистов там разрабатывают механизм выезда за границу в командировки для посещения форумов и привлечения новых клиентов.
Андрей Длигач, соучредитель Гражданской платформы "Новая Страна", в свою очередь, подтверждает, что в Кабмине разработана и в ближайшие недели будет утверждена нормативными актами процедура, предусматривающая денежный залог и личные обязательства работодателя.
Также опрошенные эксперты сообщают о разработке некого законопроекта. Ольга Шаповал рассказала, что, согласно этому документу, мужчины призывного возраста, имеющие контракты в других странах, смогут выезжать на короткий срок с гарантией возвращения. Вероятно, это будет также распространяться на людей, у которых в других странах есть недвижимость или бизнес. Однако собеседница Фокуса отмечает, что процедура еще окончательно не согласована.
И пока бизнес надеется на либерализацию правил выезда за границу, в стране обсуждают запрет покидать место проживания/пребывания без разрешения руководителя районного или городского территориального центра комплектации и социальной поддержки по месту пребывания на военном учете. Дополнительные ограничения повлияют и на обычных граждан, и на украинский бизнес, который лишь начинает учиться работать и выживать в условиях войны.