Запрет на выезд из города без военкомата: нардеп опубликовал документ Минобороны

Согласно документу, Генштаб в праве регулировать порядок выезда из места проживания/пребывания с момента объявления военного положения и мобилизации.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" и замкомитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко опубликовал документ от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о запрете на выезд и въезд без разрешения военкомата.

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Как пишет нардеп, действия Министерства обороны проходят в рамках действующего законодательства. Законы Украины:

"О правовом режиме военного положения"

"О мобилизационной подготовке и мобилизации"

"О военном учете и военную службу"

Регулируют вопрос выезда из места проживания/пребывания с момента объявления мобилизации и в военное время для призывников, военнообязанных и резервистов. Покидать место проживания/пребывания можно при разрешении руководителя районного или городского территориального центра комплектации и социальной поддержки по месту пребывания на военном учете.

[ + – ] Документ Минобороны

Это положение соответствует пункту 9 порядка организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных, утвержденного Кабмином 7 декабря 2016 года. Особенности проведения военного учета регулирует Генеральный штаб ВСУ.

Исходя из этого Генштаб утвердил порядок выдачи разрешения гражданам Украины, пребывающих на военном учете в ТЦК на выезд из места проживания/пребывания. Также это касается оформления документов для выезда за границу.

Нардеп пообещал опубликовать подробности о документе Минобороны сегодня, 5 июля.

Напомним, 4 июля Запорожская ОВА ограничила выезд/въезд на территорию области для военнообязанных и призывников. Получить документ на выезд могут получить только определенные категории граждан.

Ранее сообщалось, об упрощенных правилах выезда из Украины для водителей грузового и железнодорожного транспорта призывного возраста.