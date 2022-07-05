Запрет на выезд из города без военкомата: нардеп опубликовал документ Минобороны
Согласно документу, Генштаб в праве регулировать порядок выезда из места проживания/пребывания с момента объявления военного положения и мобилизации.
Народный депутат от фракции "Слуга народа" и замкомитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко опубликовал документ от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о запрете на выезд и въезд без разрешения военкомата.
Как пишет нардеп, действия Министерства обороны проходят в рамках действующего законодательства. Законы Украины:
- "О правовом режиме военного положения"
- "О мобилизационной подготовке и мобилизации"
- "О военном учете и военную службу"
Регулируют вопрос выезда из места проживания/пребывания с момента объявления мобилизации и в военное время для призывников, военнообязанных и резервистов. Покидать место проживания/пребывания можно при разрешении руководителя районного или городского территориального центра комплектации и социальной поддержки по месту пребывания на военном учете.
Это положение соответствует пункту 9 порядка организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных, утвержденного Кабмином 7 декабря 2016 года. Особенности проведения военного учета регулирует Генеральный штаб ВСУ.
Исходя из этого Генштаб утвердил порядок выдачи разрешения гражданам Украины, пребывающих на военном учете в ТЦК на выезд из места проживания/пребывания. Также это касается оформления документов для выезда за границу.
Нардеп пообещал опубликовать подробности о документе Минобороны сегодня, 5 июля.
Напомним, 4 июля Запорожская ОВА ограничила выезд/въезд на территорию области для военнообязанных и призывников. Получить документ на выезд могут получить только определенные категории граждан.
Ранее сообщалось, об упрощенных правилах выезда из Украины для водителей грузового и железнодорожного транспорта призывного возраста.