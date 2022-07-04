Сначала к военкому: мужчины не смогут покинуть Запорожскую область без спецразрешения

Место жительства мобилизованному разрешено покидать только по разрешению главы районного или городского военкомата. Получить такой документ смогут не все.

В Запорожской области ограничили выезд военнообязанных мужчин в другие регионы Украины. Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация в Telegram.

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Выезд за пределы места жительства после объявления мобилизации состоящих на военном учете в местных военкоматах, разрешен при наличии специального разрешения главы районного (городского) военкомата.

Разрешение на выезд могут получить:

призывники с правом на отсрочку от призыва на срочную военную службу до одного года, но не позднее даты окончания отсрочки;

лица призывного возраста при наличии уважительных причин (болезнь или смерть родных) на срок до 30 дней;

военнообязанные и резервисты, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации на срок до одного года, при наличии подтверждающих документов, но не позднее даты окончания права на отсрочку;

военнообязанные и резервисты, забронированные на период мобилизации и военное время на срок до 30 суток, но не позднее даты истечения срока действия удостоверения об отсрочке от призыва на военную службу на период мобилизации и на военное время или даты, указанной на выдержке из приказа Минэкономики Украины о бронировании;

в отдельных случаях по решению глав военкоматов остальным военнообязанным и резервистам при наличии уважительных причин с представлением соответствующих документов на срок до 30 суток.

Разрешение не нужно получать следующим категориям граждан:

исключенным из военного учета. Основание для выезда – отметка о снятии с учета военнообязанного.

лицам, выбывающим в командировку и военнообязанным, забронированным в период мобилизации и в военное время. При себе нужно иметь паспорт, военный билет или временное удостоверение военнообязанного, удостоверение об отсрочке или заверенную руководителем военкомата выдержку из приказа Министерства экономики Украины и командировочное удостоверение.

призывникам, военнообязанным и резервистам, снятым с учета для перемещения в другую местность (территориальную единицу). Основанием является отметка в удостоверении или военном билете/временном удостоверении. Такие граждане должны стать на учет по новому месту дислокации в течение 7 дней после даты снятия с учета.

На сайте Запорожской ОВА разместили образец разрешения для военнообязанных и заявление о просьбе его предоставить.

Стоит заметить, что в других регионах Украины выезд и въезд военнообязанных мужчин пока не ограничивают.

Могут ли запретить военнообязанным ездить по Украине

Украинский юрист Дмитрий Воронцов писал о подготовке нормативного акта, регулирующего порядок выдачи разрешения на выезд между городами лицам призывного возраста, военнообязанным и резервистам в военное время.

Снятые с воинского учета должна иметь соответствующую отметку в удостоверении о приписке к призывному участку, в военном билете или временном удостоверении военнообязанного.

Такие лица должны встать на воинский учет в течение 7 суток с даты снятия с воинского учета по предыдущему месту жительства.

Порядок запрета на выезд в регионах Украины предложен применению и для оформления документов для пересечения государственной границы. На данный момент еще неясно, как его положения будут соответствовать нормам действующих Правил пересечения государственной границы, утвержденных Кабмином

Некоторые СМИ позже опровергли информацию Воронцова.

Фокус также писал об упрощенных правилах выезда из Украины для водителей грузового и железнодорожного транспорта призывного возраста.

Кроме этого, до 1 октября этого года женщины некоторых специальностей должны стать на воинский учет. Если военное положение в Украине продлят после 1 октября, этим женщинам запретят покидать страну до его окончания.