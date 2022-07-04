Спочатку до військкому: чоловіки не зможуть залишити Запорізьку область без спецдозволу

Місце проживання мобілізованому дозволено залишати лише за дозволом голови районного чи міського військкомату. Отримати такий документ зможуть не всі.

У Запорізькій області обмежили виїзд військовозобов'язаних чоловіків в інші регіони України. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.

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Виїзд за межі місця проживання після оголошення мобілізації тих, хто перебуває на військовому обліку в місцевих військкоматах, дозволено за наявності спеціального дозволу голови районного (міського) військкомату.

Дозвіл на виїзд можуть отримати:

призовники з правом на відстрочку від призову на строкову військову службу до одного року, але не пізніше дати закінчення відстрочки;

особи призовного віку за наявності поважних причин (хвороба чи смерть рідних) терміном до 30 днів;

військовозобов'язані та резервісти, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації терміном до одного року, за наявності підтверджувальних документів, але не пізніше дати закінчення права на відстрочку;

військовозобов'язані та резервісти, заброньовані на період мобілізації та воєнний час терміном до 30 діб, але не пізніше дати закінчення терміну дії посвідчення про відстрочення від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час або дати, зазначеної на витримці з наказу Мінекономіки України бронювання;

в окремих випадках за рішенням глав військкоматів іншим військовозобов'язаним і резервістам за наявності поважних причин із поданням відповідних документів терміном до 30 діб.

Дозвіл не потрібно отримувати таким категоріям громадян:

виключеним із військового обліку. Підстава для виїзду — відмітка про зняття з обліку військовозобов'язаного.

особам, які вибувають у відрядження і військовозобов'язаним, заброньованим у період мобілізації та у воєнний час. При собі потрібно мати паспорт, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, посвідчення про відстрочку або засвідчену керівником військкомату витяг із наказу Міністерства економіки України та посвідчення про відрядження.

призовникам, військовозобов'язаним і резервістам, знятим з обліку для переміщення в іншу місцевість (територіальну одиницю). Підставою є відмітка у посвідченні чи військовому квитку/тимчасовому посвідченні. Такі громадяни мають стати на облік за новим місцем дислокації протягом 7 днів після дати зняття з обліку.

На сайті Запорізької ОВА розмістили зразок дозволу для військовозобов'язаних та заяву про прохання його надати.

Варто зауважити, що в інших регіонах України виїзд і в'їзд військовозобов'язаних чоловіків наразі не обмежують.

Чи можуть заборонити військовозобов'язаним їздити по Україну

Український юрист Дмитро Воронцов писав про підготовку нормативного акту, який регулює порядок видавання дозволу на виїзд між містами особам призовного віку, військовозобов'язаним і резервістам у воєнний час.

Зняті з військового обліку повинні мати відповідну позначку в посвідченні про приписку до призовної дільниці, військовому квитку або тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного.

Такі особи повинні стати на військовий облік протягом 7 діб із дати зняття з військового обліку за попереднім місцем проживання.

Порядок заборони на виїзд у регіонах України запропоновано застосуванню та для оформлення документів для перетину державного кордону. Наразі ще не зрозуміло, як його положення відповідатимуть нормам чинних Правил перетину державного кордону, затверджених Кабміном.

Деякі ЗМІ згодом спростували інформацію Воронцова.

Фокус також писав про спрощені правила виїзду з України для водіїв вантажного та залізничного транспорту призовного віку.

Крім цього, до 1 жовтня цього року жінки деяких спеціальностей мають стати на військовий облік. Якщо воєнний стан в Україні продовжать після 1 жовтня, цим жінкам заборонять покидати країну до його закінчення.