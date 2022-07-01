"Ні кроку без військкомату". В Україні можуть обмежити виїзд чоловіків із міст, — ЗМІ

У ЗМІ повідомляють, що наразі триває підготовка нормативного акту, який регулюватиме порядок видачі дозволу на виїзд за межі місця проживання особам призовного віку, військовозобов'язаним та резервістам в умовах воєнного часу. Однак цю інформацію не підтверджують офіційні джерела, а низка інших ЗМІ вже її спростувала.

В Україні можуть обмежити виїзд із міст для військово-зобов'язаних чоловіків — їм може знадобитися дозвіл із військкомату. Про це в колонці для агентства УНІАН розповів юрист Дмитро Воронцов.

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За інформацією ЗМІ, наразі триває підготовка нормативного акту, який регулюватиме порядок видачі дозволу на виїзд за межі місця проживання (надалі — дозвіл на виїзд) особам призовного віку, військовозобов'язаним та резервістам в умовах воєнного часу.

Основні позиції цієї пропозиції такі:

Дозвіл на виїзд видають керівники центрів комплектування таким категоріям громадян України:

призовникам, яким надані або які мають право на відстрочку від призову на строкову військову службу, на строк до одного року, але не пізніше від дати закінчення відстрочки;

особам призовного віку, за наявності поважних причин (хвороба чи смерть рідних тощо), терміном до 30 діб;

військовозобов'язаним та резервістам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації (повний перелік визначено у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"), на строк до одного року, за наявності підтверджувальних документів, але не пізніше від дати закінчення права на відстрочення;

військовозобов'язаним та резервістам, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час на строк до 30 діб, але не пізніше від дати закінчення строку дії посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час чи дати, зазначеної на виписці з наказу Міністерство економіки України про бронювання;

в деяких випадках, за рішенням керівника центру комплектування іншим військовозобов'язаним та резервістам за наявності інших поважних причин із поданням ними відповідних документів на строк до 30 діб.

Дозвіл на виїзд не надається громадянам України, які:

виключені з військового обліку з причин припинення громадянства України, досягнення граничного віку перебування у запасі, визнання військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку та з інших підстав, повний перелік яких наведено у частині 6 статті 37 Закону України "Про військовий облік, обов'язки та військову службу";

вибувають у відрядження та є військовозобов'язаними, які заброньовані на період мобілізації та у воєнний час (за наявності підтверджуючих документів);

є призовниками, військовозобов'язаними та резервістами та зняті з військового обліку, у тому числі у зв'язку з відправленням до нового місця проживання.

Водночас в останньому випадку підставою для виїзду за межі місця проживання таких категорій осіб має бути відмітка про зняття з військового обліку у посвідченні про приписку до призовної дільниці, військовому квитку або тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного. Крім того, такі особи мають стати на військовий облік протягом семи діб з дати зняття з військового обліку за попереднім місцем проживання.

Попри те, що розроблений порядок видачі дозволу на виїзд призовників, резервістів та військовозобов'язаних усуває певну прогалину у правовому регулюванні, все ж таки залишаються питання до деяких його положень, а саме в частині видачі дозволу на виїзд військовозобов'язаним та резервістам в інших деяких випадках, за наявності поважних причин та підтверджувальних документів.

Якщо буквально читати та тлумачити текст запропонованого порядку отримання дозволу на виїзд, можна дійти висновку, що для того, щоб виїхати з будь-якого населеного пункту, в якому зареєстроване місце проживання, військовозобов'язаному, резервісту чи призовнику необхідно отримувати дозвіл на виїзд у територіальних центрах комплектації. Крім того, законом України "Про військовий обов'язок та військову службу" також заборонено у воєнний час призовникам, військовозобов'язаним та резервістам виїжджати з місць проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) центру комплектування.

За інформацією УНІАН, цей порядок запропоновано також до застосування в питаннях оформлення документів для перетину державного кордону, проте поки що невідомо, як його положення відповідатимуть нормам чинних Правил перетину державного кордону, затверджених Кабміном 27 січня 1997 року. Адже в підзаконному акті, що розробляється, не пропонуються до обговорення та подальшої розробки зміни до правил.

В інших ЗМІ вже з'явилося спростування цієї інформації.

Також зазначимо, що агентство УНІАН не наводить жодних посилань на джерела інформації, не посилається на офіційні документи чи заяву офіційних осіб.

Нагадаємо, Фокус у своєму матеріалі розповів, як українським чоловікам вдається нелегально виїхати до Європейського Союзу. Охочі виїхати стають "волонтерами" чи "студентами" за гроші.