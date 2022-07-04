Деяким жінкам можуть заборонити виїжджати за кордон із 1 жовтня (список)

Це станеться в разі, якщо воєнний стан у країні продовжать після 1 жовтня. Жінки, які перебували на військовому обліку, не зможуть залишати Україну до його закінчення.

Згідно з указом Міноборони №35 від 07.02.2022, до 1 жовтня цього року жінки деяких спеціальностей мають стати на військовий облік. А у разі продовження воєнного стану в Україні після 1 жовтня це означатиме, що їм заборонено залишати країну до його закінчення, як і військовозобов'язаним чоловікам.

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В указі Міноборони № 313 від 11.10.2021 сказано, що на військовий облік беруться жінки таких професій:

Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія;

харчові технології, розробка виробництва та перероблювання продукції тваринництва;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

ветеринарна медицина; ветеринарна гігієна;

облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування;

видавництво та поліграфія;

державна безпека;

транспортні технології;

будівництво та цивільна інженерія, архітектура та містобудування, геодезія та землеустрій;

авіаційний транспорт; авіаційна та ракетно-космічна техніка;

електроніка;

журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта;

психологія, соціологія, політологія, соціальна робота; соціальне забезпечення;

залізничний транспорт;

пожежна безпека.

Відповідно до норм закону "Про військовий обов'язок та військову службу", жінки, які перебувають на військовому обліку, стають військовозобов'язаними й можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. За умови продовження воєнного стану в країні обмеження виїзду також поширюватиметься на жінок, які стали на облік.

Однак є винятки та залишати Україну зможуть:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання;

жінки та чоловіки, на утриманні яких знаходиться повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І або ІІ групи;

усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

ті, хто отримує професійну (професійно-технічну), професійну вищу та вищу освіту, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

У коментарі для видання "НВ" юристка Наталія Фещик розповіла, що зараз у країні перехідний період для підготовки відповідних нормативно-правових документів про взяття жінок на військовий облік. Вони передбачають, що з 1 жовтня 2022 року ця процедура має запрацювати на повну.

Також не ясно, як визначатимуть, чи належить жінка до переліку професій — за дипломом про вищу освіту, чи фактичним місцем роботи.

"Немає однозначної відповіді на це питання, адже таке ніде не регламентовано в документах. Але загалом ті, хто вивчає цю тему, схильні вважати, що це має бути і освіта, і фактична робота, а якщо жінка зареєстрована як ФОП — КВЕД (вид економічної діяльності (ред.), якими вона користується. Однак як це має реалізовуватись на практиці, повинні знати самі військкомати", — сказала Наталія Фещик.

Зазначимо, що 29 червня у РНБО спростували чутки про призов жінок на війну. У відомстві зазначили, що всі жінки військовослужбовці проходять службу у ЗСУ та інших формуваннях лише на добровільних засадах та за контрактом. Однак на військовий облік стати доведеться.

27 червня нардеп Олександр Завітневич розповів, що, швидше за все, в Україні продовжать воєнний стан після 23 серпня. За його словами, гаряча фаза війни продовжиться і восени. Він також додав, що зараз в Україні відбувається друга хвиля мобілізації, проте продовжувати її поки що не планують.