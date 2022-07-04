Некоторым женщинам могут запретить выезжать заграницу с 1 октября (список)

Это произойдет в случае, если военное положение в стране продлят после 1 октября. Женщины, состоявшие на воинском учете, не смогут покидать Украину до его окончания.

Согласно указу Минобороны № 35 от 07.02.2022, до 1 октября этого года женщины некоторых специальностей должны стать на воинский учет. А в случае продолжения военного положения в Украине после 1 октября это будет означать, что им запрещено покидать страну до его окончания, как и военнообязанным мужчинам.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В указе Минобороны № 313 от 11.10.2021 сказано, что на воинский учет берутся женщины таких профессий:

Химия, химические технологии и инженерия, биология;

инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия;

пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;

учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;

издательство и полиграфия;

государственная безопасность;

транспортные технологии;

строительство и гражданская инженерия, архитектура и градостроительство, геодезия и землеустройство;

авиационный транспорт; авиационная и ракетно-космическая техника;

электроника;

журналистика, профессиональное образование (по специализации), специальное образование;

психология, социология, политология, социальная работа, социальное обеспечение;

железнодорожный транспорт;

Пожарная безопасность.

Соответственно нормам закона "О воинской обязанности и военной службе", женщины, которые состоят на воинском учете, становятся военнообязанными и могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. При условии продления военного положения в стране, ограничения выезда также будет распространиться на женщин, которые стали на учет.

Однако есть исключения и покидать Украину смогут:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

Те, кто получает профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее и высшее образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования.

В комментарии для издания "НВ" юрист Наталия Фещик рассказала, что сейчас в стране переходный период для подготовки соответствующих нормативно-правовых документов о взятии женщин на воинский учет. Она предполагает, что с 1 октября 2022 года эта процедура должна заработать по полной.

Также не ясно, как будут определять, принадлежит ли женщина к перечню профессий — по диплому о высшем образовании или фактическому месту работы.

"Нет однозначного ответа на этот вопрос, ведь такое нигде не регламентировано в документах. Но в целом те, кто изучает эту тему, склонны считать, что это должно быть и образование, и фактическая работа, а если женщина зарегистрирована как ФЛП — КВЭДы (вид экономической деятельности — ред.), которыми она пользуется. Однако как это должно реализовываться на практике, должны знать сами военкоматы", — сказала Наталия Фещик

Отметим, что 29 июня в СНБО опровергли слухи о призыве женщин на войну. В ведомстве отметили, что все женщины военнослужащие проходят службу в ВСУ и других формированиях только на добровольных началах и по контракту. Однако на воинский учет встать придется.

27 июня нардеп Александр Завитневич рассказал, что скорее всего, в Украине продлят военное положение после 23 августа. По его словам, горячая фаза войны продолжится и осенью. Он также добавил, что сейчас в Украине проходит вторая волна мобилизации, однако продолжать ее пока что не планируют.