Некоторым женщинам могут запретить выезжать заграницу с 1 октября (список)
Это произойдет в случае, если военное положение в стране продлят после 1 октября. Женщины, состоявшие на воинском учете, не смогут покидать Украину до его окончания.
Согласно указу Минобороны № 35 от 07.02.2022, до 1 октября этого года женщины некоторых специальностей должны стать на воинский учет. А в случае продолжения военного положения в Украине после 1 октября это будет означать, что им запрещено покидать страну до его окончания, как и военнообязанным мужчинам.
В указе Минобороны № 313 от 11.10.2021 сказано, что на воинский учет берутся женщины таких профессий:
- Химия, химические технологии и инженерия, биология;
- инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия;
- пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства;
- стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
- ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;
- учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;
- издательство и полиграфия;
- государственная безопасность;
- транспортные технологии;
- строительство и гражданская инженерия, архитектура и градостроительство, геодезия и землеустройство;
- авиационный транспорт; авиационная и ракетно-космическая техника;
- электроника;
- журналистика, профессиональное образование (по специализации), специальное образование;
- психология, социология, политология, социальная работа, социальное обеспечение;
- железнодорожный транспорт;
- Пожарная безопасность.
Соответственно нормам закона "О воинской обязанности и военной службе", женщины, которые состоят на воинском учете, становятся военнообязанными и могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. При условии продления военного положения в стране, ограничения выезда также будет распространиться на женщин, которые стали на учет.
Однако есть исключения и покидать Украину смогут:
- женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
- женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания;
- женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
- усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
- Те, кто получает профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее и высшее образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования.
В комментарии для издания "НВ" юрист Наталия Фещик рассказала, что сейчас в стране переходный период для подготовки соответствующих нормативно-правовых документов о взятии женщин на воинский учет. Она предполагает, что с 1 октября 2022 года эта процедура должна заработать по полной.
Также не ясно, как будут определять, принадлежит ли женщина к перечню профессий — по диплому о высшем образовании или фактическому месту работы.
"Нет однозначного ответа на этот вопрос, ведь такое нигде не регламентировано в документах. Но в целом те, кто изучает эту тему, склонны считать, что это должно быть и образование, и фактическая работа, а если женщина зарегистрирована как ФЛП — КВЭДы (вид экономической деятельности — ред.), которыми она пользуется. Однако как это должно реализовываться на практике, должны знать сами военкоматы", — сказала Наталия Фещик
Отметим, что 29 июня в СНБО опровергли слухи о призыве женщин на войну. В ведомстве отметили, что все женщины военнослужащие проходят службу в ВСУ и других формированиях только на добровольных началах и по контракту. Однако на воинский учет встать придется.
27 июня нардеп Александр Завитневич рассказал, что скорее всего, в Украине продлят военное положение после 23 августа. По его словам, горячая фаза войны продолжится и осенью. Он также добавил, что сейчас в Украине проходит вторая волна мобилизации, однако продолжать ее пока что не планируют.