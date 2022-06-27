Военное положение продлят: в Раде рассказали, как проходит мобилизация в Украине

По словам нардепа Александра Завитневича, сейчас в Украине проходит вторая волна мобилизации, однако продолжать ее пока что не планируют.

В Украине, вероятно, продлят действие военного положения, срок которого закончиться 23 августа. Это связано с тем, что горячая фаза войны с Россией продолжиться и осенью. Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Завитневич в интервью "РБК-Украина".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"У нас военное положение до 23 августа. Закончится ли оно 23 августа? С большой долей вероятности нет. Чтобы оно закончилось, нужно победить в этой войне. Не просто закончить ее, как кто-то говорит, а победить военной победой — освободить все наши территории", — сказал он.

По его словам, многое зависит от вооружения, которое Украина получит от западных партнеров, но вероятнее всего горячая фаза войны продолжится осенью.

Мобилизация в Украине

Завитневич рассказал, что сейчас в Украине вторая волна мобилизации, однако продолжать ее пока что не планируют. Количество военных в ВСУ увеличилось в разы, также сейчас более качественный подход к набору бойцов. По его словам, если в первые дни вторжения превалировало количество, то сейчас берут в армию профессиональных и мотивированных людей, чтобы у них было желание служить и защищать государство.

Выезд мужчин заграницу

Александр Завитневич считает, что разрешать выезжать всем мужчинам во время военного положения неправильно из-за непредсказуемого положения на фронте. Однако, по его мнению, есть некоторые категории граждан, которые эффективнее будут работать в Украине или заграницей, помогая семье и государству.

"Мы с военными постоянно обсуждаем это и совершенствуем, вносим изменения в соответствующее законодательство", — сказал он.

Напомним, 22 июня в Верховной раде зарегистрировали законопроект, в котором предусмотрено освобождение от мобилизации часть украинцев. Нардепы хотят исключить случаи, когда на войну призывают людей, чьи семьи погибли или пропали без вести в ходе боевых действий.

Фокус разбирался, в каких случаях "белый" билет не освобождает от мобилизации в Украине во время военного положения.