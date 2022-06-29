Мобилизация в Украине: в СНБО опровергли слухи о призыве женщин на войну

В ведомстве отметили, что все женщины военнослужащие проходят службу в ВСУ и других формированиях только на добровольных началах и по контракту.

В связи с широкомасштабным военным вторжением Российской Федерации в Украине проводится мобилизация военнообязанных мужчин. Однако в последнее время в обществе начали распространяться слухи о том, что на войну будут призывать и женщин. В связи с этим Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опубликовал материал, в котором были опровергнуты самые распространенные фейки по мобилизации женщин в Украине.

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Фейк №1:

Женщин от 18 до 60 лет будут забираться в армию, а затем на войну!

Достоверно:

Женщин будут брать на воинский учет с 1 октября 2022 года. Это означает, что женщина становится военнообязанной и находится в запасе Вооруженных Сил, Национальной гвардии или других военных формирований. Однако это касается женщин определенных профессий, перечень которых указан в Приказе Министерства обороны Украины №313 от 11.10.2021 года.

В числе указанных профессий находятся биологи, специалисты телекоммуникаций, IT-специалисты, медики, повара, психологи, социальные работники и другие.

Фейк №2:

Женщин, у которых есть дети, тоже заберут в армию, а детей отдадут родственникам.

Достоверно:

Женщины с несовершеннолетними детьми до 18 лет не подлежат призыву на военную службу из-за мобилизации.

Фейк №3:

Разговоры в духе: "Я сам видел, что женщины служат! Что вы такое рассказываете…"

Достоверно:

Взятие на воинский учет – это не мобилизация. Все женщины которые служат в ВСУ или других формированиях делают это добровольно и (или) по контракту.

Фейк №4:

Женщин, которые не желают добровольно служить в ВСУ или других формированиях тоже могут призвать в армию.

Достоверно:

Во время действия военного положения женщин могут принимать на военную службу и службу в военном резерве только по контракту и в добровольном порядке.

Напомним, в связи с военной агрессией России в Украине в мае продлили военное положение сразу на 3 месяца. Это решение было аргументировано тем, что украинским вооруженным понадобится больше времени для контрнаступления, чем для обороны.

Как сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Завитневич после 23 августа в Украине вероятно, продлят действие военного положения. По его словам, военное положение отменят только после военной победы и освобождения оккупированных территорий.