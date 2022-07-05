Заборона на виїзд із міста без військкомату: нардеп опублікував документ Міноборони

Згідно з документом, Генштаб має право регулювати порядок виїзду з місця проживання/перебування з моменту оголошення воєнного стану та мобілізації.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" та замккомітету ВРУ з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко опублікував документ від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про заборону на виїзд і в'їзд без дозволу військкомату.

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Як пише нардеп, дії Міністерства оборони відбуваються у межах чинного законодавства. Закони України:

"Про правовий режим воєнного стану";

"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

"Про військовий облік і військову службу".

Регулюють питання виїзду з місця проживання/перебування з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час для призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Залишити місце проживання/перебування можна за дозволу керівника районного або міського територіального центру комплектації та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку.

[ + – ] Документ Міноборони

Це положення відповідає пункту 9 порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, затвердженого Кабміном 7 грудня 2016 року. Особливості проведення військового обліку регулює Генеральний штаб ЗСУ.

Виходячи з цього, Генштаб затвердив порядок видачі дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку в ТЦК на виїзд із місця проживання/перебування. Також це стосується оформлення документів для виїзду за кордон.

Нардеп пообіцяв опублікувати подробиці про документ Міноборони сьогодні, 5 липня.

Нагадаємо, 4 липня Запорізька ОВА обмежила виїзд/в'їзд на територію області для військовозобов'язаних і призовників. Отримати документ на виїзд можуть одержати лише певні категорії громадян.

Раніше повідомлялося про спрощені правила виїзду з України для водіїв вантажного та залізничного транспорту призовного віку.