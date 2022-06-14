Юрист рассказал, как компании могут бронировать сотрудников от мобилизации

Получить законную отсрочку на шесть месяцев от мобилизации могут как сотрудники госпредприятий, так работники частных компаний.

Госорганы и коммерческие компании, которые поставляют товары украинской армии, могут бронировать некоторых своих сотрудников от мобилизации. Как это сделать, Фокусу рассказала советник TOTUM LF, адвокат, к.ю.н. Яна Михайлюк в колонке "Бронь на период войны. Кто в Украине может получить отсрочку от мобилизации по закону".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По ее словам, право на бронирование сотрудников есть у госорганов и некоторых коммерческих предприятий, если у них есть контракты на поставки ВСУ и другим военным формированиям Украины, контракты на поставки продуктов и медикаментов населению, и если речь идет о предприятиях-промежуточных звеньях по обеспечению таких контрактов (связь должна быть подтверждена документально).

Михайлюк отмечает, что есть общий порядок бронирования и особенности в отдельных отраслях.

"В частности, согласно постановлению КМУ от 03.03.22 года № 194, предложения по бронированию представляют исключительно органы государственной власти и другие госорганы. Эти предложения нужно согласовать с Минобороны Украины. После согласования предложения подают в Минэкономики", — сообщила юрист.

Важно

На 100 шагов ближе к Победе. 10 бизнесов, которые активно помогают армии и украинцам

Согласно процедуре, далее Минэкономики обобщает предложения по бронированию военнообязанных, в течение одного рабочего дня принимает решение и направляет его копию Минобороны и госорганам. Минобороны информирует центры комплектования и соцподдержки (раньше это были военкоматы) о забронированных военнообязанных.

"Орган, который подал предложения, направляет информацию о принятом решении предприятию, которое обратилось с предложениями о бронировании. Минэкономики указывает срок действия отсрочки — он не может превышать шесть месяцев", — сказала Михайлюк.

Она подчеркнула, что для агросферы Минагрополитики уже детализировало порядок бронирования. Подать предложение можно только в электронном виде, для этого на почту Минагрополитики нужно отправить письмо с обоснованием необходимости бронирования, предложения по бронированию с подписью руководителя компании, предложение по бронированию в формате EXL.

Минагрополитики согласует предложения с Минобороны и передает информацию в Минэкономики, которое принимает решение о бронировании.

В начале мая этого года Минагрополитики предоставило уточнение насчет порядка бронирования. Теперь к предложениям по бронированию обязательно нужно прилагать договоры, которые подтверждают выполнение предприятием мобилизационных задач.

Чтобы подтвердить поставки для ВСУ и других военных формирований, снабжение населения нужно назвать дату и номер решение органа исполнительной власти и местного самоуправления о мобилизационных заказах, а также дату и номер заключенного договора и т.д. Также нужно предоставить копии писем областных военных администраций и Киевской городской военной администрации о подтверждении бронирования.

Для водителей есть отдельный порядок бронирования. Насчет их решение принимает Мининфраструктуры или областные военные администрации.

"Чтобы успешно забронировать работника, нужно четко соблюдать определенный порядок и форму. Нужно предоставить всю информацию, согласно форме Кабмина, в частности, о воинском звании, военно-учетной специальности, назвать территориальный центр комплектации и социальной поддержки по месту нахождения предприятия и учета военнообязанного", — резюмирует Яна Михайлюк.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который разрешает привлекать представителей теробороны к участию в боевых действиях на всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что в Минэкономики в середине апреля после встречи министра экономики Юлии Свириденко с представителями ассоциации ІТ Ukraine пообещали помочь с бронированием айтишников.