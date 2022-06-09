На 100 шагов ближе к Победе. 10 бизнесов, которые активно помогают армии и украинцам

Миллиарды для ВСУ, броники, автомобили, одежда, обувь, гуманитарные проекты, медицинская помощь, горючее, продукты, эвакуация и лечение пострадавших и многое другое – это все предоставлял и продолжает предоставлять ради общей победы ответственный украинский бизнес. Фокус собрал 10 кейсов.

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Успехи Украины в войне с российским агрессором и деоккупация территории зависят от единства украинского народа и мощи Вооруженных Сил. Поддержка ВСУ и гуманитарная помощь являются приоритетом номер один для украинского бизнеса. По данным Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), и через 100 дней войны более половины компаний, а именно 57%, продолжают помогать финансово, 19% – продукцией, 15% оказывают услуги, 6% – средствами защиты/обороны, 4% – медикаментами. Еще 12% поддерживают своих сотрудников, присоединившихся к рядам защитников страны.

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"Полномасштабная война оказалась забегом на длинную дистанцию, к которому готов далеко не каждый бизнес. Ее последствия особенно ощутимо коснулись представителей МСБ, которые имеют меньше ресурсов и возможностей, чем крупный или международный бизнес. Мы видим, что хотя первый шок уже прошел и подавляющее большинство пытается возобновить работу, треть предпринимателей на сегодня уже не имеют финансовых резервов. Соответственно, возможности выплачивать заработную плату и другие обязательства с каждым месяцем уменьшаются, как и возможности помогать защитникам и населению", — отметила Анна Деревянко, исполнительный директор ЕБА.

Но, несмотря на сложные условия и потери, крупные бизнесмены продолжают вдохновлять украинцев на поддержку страны. Фокус решил проанализировать, какова поддержка армии и украинцев со стороны крупного бизнеса во время полномасштабной войны с Россией.

Информация расположена в алфавитном порядке по фамилиям владельцев бизнеса.

[ + – ] Успехи Украины в войне с российским агрессором и деоккупация территорий зависят от единства украинского народа и мощи Вооруженных Сил Фото: Getty Images

Виталий Антонов

Сумма поддержки: более 48 млн грн

Владелец ОККО Group Виталий Антонов и благотворительный фонд "Повернись живим" начали совместный проект помощи волонтерским и общественным организациям, которые осуществляют эвакуацию населения из мест боевых действий, перевозят гуманитарную помощь. На эти нужды компания зарезервировала нефтепродукты общей стоимостью 4 млн грн. Помощь горючим получили и подразделения ГСЧС, медики, другие предприятия и организации.

Также с марта сеть ОККО на своих АЗК бесплатно угощает горячими напитками и вкусной едой в горячих точках защитников и защитниц страны. В общей сложности на это уже потрачено более 12 млн грн, четверть этих средств была собрана баллами клиентов, остальное оплатила компания. В настоящее время сбор помощи продолжается.

Компания также в начале июня выделила 220 тысяч литров горючего для нужд восстановления инфраструктуры Чернигова и ряда городов Киевской области – Ирпеня, Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Бородянки. Общий размер помощи от ОККО, предоставленной на нужды обороны и поддержки пострадавших от войны, на конец мая составил 47,9 млн грн.

Ринат Ахметов

Сумма поддержки: 2,4 млрд грн

Предприятия группы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" с начала полномасштабной войны России против Украины направили на помощь Украине — Вооруженным Силам и гражданам — 2,4 млрд грн. Значительная часть — это гуманитарная помощь гражданским гражданам, нуждающимся в эвакуации, продуктах и лекарствах, также для ТрО и ВСУ были осуществлены крупные закупки одежды, средств индивидуальной защиты, автотранспорта, дронов, тепловизоров, аптечек, горючего и прочего.

За 100 дней войны Фонд Рината Ахметова передал жителям Украины более 600 тыс. единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров и более 187 тысяч продуктовых наборов. В общей сложности гуманитарная помощь от Фонда охватила более 1,1 миллиона человек. Чтобы помощь была максимально эффективной, ее направления и объемы определяются в координации с центральными и местными властями. Крайне важным направлением остается поддержка ВСУ, ТрО и других силовых подразделений, ведущих борьбу за Украину.

В прифронтовых городах благодаря инициативе бизнесов "Метинвест" и ДТЭК "Спасаем жизнь" создают стратегический запас продуктов, больницам предоставляют необходимые препараты и материалы, социально незащищенные категории получают предметы первой необходимости. В городах присутствия бизнесов SCM развернуты центры поддержки граждан. В первую очередь, помощь оказывается социально незащищенным лицам и вынужденным переселенцам. Для эвакуированных создаются рабочие места, обустраиваются убежища. Коммунальные службы населенных пунктов предоставляют все возможное — от топлива до средств индивидуальной защиты для работников. Эвакуационные поезда "Укрзализныци" получают на безвозмездной основе уголь.

Кроме того, с 24 февраля ДТЭК бесплатно поставляет электроэнергию для более чем 100 учреждений здравоохранения и оборонных ведомств. Благодаря этому бюджетные и коммунальные учреждения уже сэкономили 137 млн грн.

Футбольный клуб "Шахтер" развернул на стадионе "Арена Львов" Shelter Centre, принявший сотни переселенцев. Клуб провел серию благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine. Средства от реализации билетов и рекламы, благотворительных аукционов (всего 25,6 млн грн) были направлены на помощь защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, украинцам, пострадавшим от войны.

Галина и Александр Гереги

Сумма поддержки: 300 млн грн

Восстановление разрушенных торговых центров, работа гуманитарных хабов, сбор помощи через программы лояльности – далеко не полный список мероприятий группы компаний "Эпицентр К" с целью помочь Вооруженным Силам Украины. Поддержка ВСУ определена учредителями и руководством компании как приоритет №1.

Организованный группой компаний "Эпицентр" гуманитарный штаб в Киеве оперирует 57 складами, обеспечивающими жизнедеятельность всех районов столицы. Кроме того, "Эпицентр" предоставил свои склады и технику для приема гуманитарной помощи Буче и Ирпеню. Также гуманитарный штаб компании в партнерстве с компанией "Интерспорт Украина" организовал на западе страны доставку одежды, обуви, теплых вещей для ВСУ и сил территориальной обороны на сумму около 20 млн грн. А созданный в центральной Украине гуманитарный хаб для приема беженцев из Мариуполя, Бердянска, Мелитополя и других населенных пунктов с середины марта оказал помощь 100 тыс. переселенцев.

Галина Герега уверена: несмотря на сложные времена, которые переживает Украина, главная задача украинского бизнеса – поддерживать равновесие в государстве, сохранять рабочие места, начислять налоги и заработные платы, инвестировать в развитие страны.

"С начала войны все ресурсы компании — товары в торговых центрах, склады, транспорт — направлялись на нужды ВСУ, ТрО и граждан, которые пострадали от боевых действий. В сотрудничестве с КГГА в Киеве была создана эффективная система гуманитарных штабов, куда и сегодня продолжает поступать помощь со всех уголков мира", — говорит соучредитель группы компаний "Эпицентр К" Галина Герега. По ее словам, общая стоимость помощи стране группой компаний уже превысила 300 млн грн, а помощь армии и гражданским, сохранение экономики Украины и рабочих мест в компании сейчас остаются главными ориентирами в работе "Эпицентра".

Карина и Анна Злочевские

Сумма поддержки: 100 млн грн

Энерго-сервисная компания "Эско-Север" и другие бизнесы группы Diloretio, акционерами которой являются украинки Карина и Анна Злочевские, с начала полномасштабной войны России против Украины всесторонне помогают украинской армии, поддерживают сотрудников и громады. Всего на нужды ВСУ за 100 дней войны было израсходовано более 100 млн грн. Только на сумму 15 млн грн был профинансирован государственный Гуманитарный фонд для оказания благотворительной помощи тем украинцам, которые сегодня больше нуждаются в поддержке.

В то же время, компании продолжают поддерживать и экономический фронт Украины: Группа не останавливает добычу собственного газа, продолжает выполнять обязательства перед сотрудниками и платить налоги в бюджет. По данным компании, более 3 млрд грн уже было уплачено в бюджеты всех уровней в 2022 году. Также компании Группы передали на нужды военных, ТрО, волонтеров и для защиты восточных областей более 100 тыс. литров горючего. Активно помогают через адресное обеспечение подразделениям спецназначения, которые непосредственно участвуют в боевых действиях против российских войск — с начала войны были приобретены беспилотные авиационные комплексы разных типов и комплектующие к ним, приборы ночного видения и т.д. Компании Группы с первых дней войны тесно сотрудничают с польским Фондом Иоланты Квасьневской "Взаимопонимание без барьеров / Porozumenie bez Barier", чтобы вместе помогать украинским переселенцам в Польше.

Холдинг Diloretio объединяет украинские газодобывающие компании, крупнейшая из которых — Энерго-сервисная компания "Эско-Север", занимающаяся поиском, разведкой, добычей и реализацией природного газа, конденсата, нефти, имеет многолетний опыт работы в нефтегазовой отрасли Украины. Акционеры Группы – Карина и Анна Злочевские.

Виктор и Ирина Иванчики

Сумма поддержки: 300 млн грн

Акционеры агрохолдинга "Астарта-Киев" Виктор и Ирина Иванчики объединили помощь пострадавшим от войны украинцам через партнерский гуманитарный проект Common Help UA, созданный агрохолдингом и благотворительным фондом "Поверь в себя". Проект объединяет ресурсы как "Астарты" и фонда, так и 15 украинских и иностранных партнеров-доноров, привлеченных холдингом. К деятельности Common Help UA привлечены 1000 работников "Астарты". Всего было оказано пособие на сумму почти 300 млн грн.

"Совместными усилиями 16 украинских и международных партнеров мы передали и доставили более 11,5 тыс. тонн гуманитарных грузов и продовольствия на сумму свыше $9,5 млн. Помощь получили более 600 тыс. эвакуированных и пострадавших от военных действий украинцев и 212 социальных и медицинских заведений", — отметил Виктор Иванчик.

Отдельно "Астарта-Киев" помогает украинским воинам — покупает средства индивидуальной защиты: бронежилеты, шлемы, тактические очки и другое снаряжение. Снаряжение передавали как по просьбам командиров военных частей и терробороны, так и многим из более 300 мобилизованных работников компании и их побратимов. Виктор Иванчик уточняет: всего предоставили тысячи комплектов снаряжения, на нужды ВСУ передали 97 автомобилей, и компания продолжает помогать.

Также "Астарта-Киев" активно сотрудничает с международными организациями. Уже доставлено 4,5 тыс. тонн гуманитарных грузов Всемирной продовольственной программы ООН. В рамках сотрудничества с Посольством Швейцарии в Украине собрано и доставлено 5 100 тонн продовольствия для Николаева, Одессы, Винницы, Сум, Днепра и Харькова. Реализация совместного проекта с Международной организацией труда, министерством иностранных дел Дании, Посольством Дании в Украине и ФРУ позволила сформировать и доставить в Харьков и Николаев более 3500 продуктовых наборов.

Юрий Косюк

Сумма поддержки: более 600 млн грн

На сайте компании МХП – яркий слоган: "Работаем ради Победы". Один из крупнейших европейских производителей курятины активно помогает украинцам: защитники, громады, больницы и другие учреждения получили более 11 тыс. тонн благотворительной продукции общей стоимостью 575 млн грн. В апреле МХП отправила первую партию детского питания на благотворительность. В частности, детское питание было доставлено в Черкасскую, Харьковскую, Полтавскую, Запорожскую, Сумскую, Черниговскую, Киевскую, Житомирскую, Одесскую и Донецкую области. Семьи переселенцев, детские больницы и дома, волонтерские центры, в том числе в зонах активных боевых действий, получили более 4 тонн "КОКО" из "Нашей Рябы" — для малышей в возрасте от 6 мес. до 1,5 лет.

Предприятия МХП продолжают помогать: громады регулярно получают горячее питание, продолжается конкурс бизнес-идей для поддержки малого предпринимательства, помощь получают взрослые и дети, а также домашние питомцы.

Виктор и Елена Пинчук

Сумма поддержки: более 740 млн грн

Бизнесмен и меценат Виктор Пинчук и его жена Елена известны своей активной работой по привлечению международной помощи, в частности, через Фонд Виктора Пинчука. На начало мая 2022 года на помощь Украине в борьбе с агрессором было выделено более $25 млн или 740 млн грн. Виктор и Елена Пинчук постоянно общаются с мировыми лидерами политики, бизнеса, медиа, культуры и искусства, учеными и лидерами мнений, чтобы дать понимание: сейчас Украина борется не только за себя, но и за весь мир и отстаивает демократические ценности во всем мире, и что страна нуждается в международной поддержке.

По данным Фонда Виктора Пинчука, помощь получают напрямую и через волонтерские организации Вооруженные Силы Украины, силы территориальной обороны, медики и медицинские учреждения, гражданское население. В частности, финансируется поставка бронированных автомобилей, тысяч бронежилетов и шлемов, средств связи, разведывательной техники и другой амуниции. 39 больниц в 15 городах Украины получили необходимые медикаменты и расходные материалы, а больницы в горячих точках, в частности, в Ахтырке, Чернигове и Ровно, оборудовали дополнительными генераторами. А еще средства фонда идут на продукты, детское питание, медикаменты и средства гигиены для помощи украинцам в областях, где продолжаются боевые действия, а также вынужденно перемещенных лиц.

Виктор Пинчук также участвует в благотворительной платформе Dobro.UA — реализовано 49 проектов помощи на местах – в Чернигове, Харькове, Сумах, Николаеве, Херсоне и других городах. "Наша благодарность и уважение к нашим воинам не имеет предела. Они отдают свои жизни за нас, будущее Украины и мира. Каждый погибший или раненый украинец от обстрелов, взрывов и насилия – рана в нашей душе", — подчеркивает Виктор Пинчук.

В мае Фонд Виктора Пинчука и Pinchuk Art Centre в партнерстве с Офисом Президента Украины, Министерством иностранных дел Украины и Украинской ассоциацией профессиональных фотографов организовали в Давосе Russian War Crimes House, где прошли важные и актуальные дискуссии и обсуждения на тему войны. Семья Пинчуков продаст скульптуру Balloon Monkey американскому художнику Джеффу Кунсу на аукционе Christie's, а деньги передаст на гуманитарную помощь Украине. Лот оценивается от $7,5 млн до $12,5 млн.

"Скульптура Balloon Monkey Джеффа Кунса будет выставлена на аукцион 28 июня, чтобы напомнить миру, что война еще продолжается, и чтобы собрать средства на протезы и другую неотложную медицинскую помощь, спасающую жизнь многих украинцев", — отмечает Елена Пинчук.

Сергей Тигипко

Сумма поддержки: 100 млн грн

С первых дней войны группа "ТАС" Сергея Тигипко создала во Львове штаб оперативного реагирования, который занимается передислокацией работников в более безопасные места нахождения и оперативным материально-техническим обеспечением всем необходимым украинских защитников. Помогает и своим работникам, которые на передовой защищают будущее нашей страны. Поддерживает городские громады: например, для обеспечения бесперебойного электроснабжения Львова приобрели 9 мощных генераторов.

Одна из компаний Сергея Тигипко "ТАС Агро" занимается обеспечением ТрО горюче-смазочными материалами, запчастями, автотранспортом, закупками формы для территориальной обороны и ВСУ, выделяет технику для строительства и обустройства блок-постов, производит и передает защитникам тушенку, а также и шлемы. Всего с начала военной агрессии группа "ТАС" перечислила на нужды украинских защитников более 100 млн грн. И каждый день эта поддержка растет.

"Мы на своей земле, отстаиваем собственную свободу, и силу духа нашего народа не сломать никому. Каждый из нас в этой войне приближает Победу на своем месте и исходя из собственной эффективности и возможностей. И если наши военные защищают Родину на линии огня, украинцы защищают наши города и села в тылу, то украинские предприятия, банки и бизнес защищают экономику страны на рубеже финансовом", — отметил недавно в одном из интервью Сергей Тигипко.

Андрей Ставницер и Егор Гребенников

Сумма поддержки: более 31 млн грн

Совладелец группы ТИС Егор Гребенников направил на нужды обороны страны 31 млн. грн. Также группа активно поддерживает Государственную пограничную службу Украины, которой передает генераторы разной мощности, необходимую амуницию, в том числе разгрузочные тактические жилеты, спальники, комплекты термобелья и нижнего белья, термосы, пауэрбанки и т.д.

Еще один совладелец и СЕО компании Андрей Ставницер вместе с партнерами основали логистический хаб Help Ukraine Center, принимающий гуманитарные грузы в Люблине (Польша) и Хуши (Румыния), транспортирует их в Украину и передает для дальнейшего распределения ВСУ, Минздраву, Минреинтеграции.

Благотворительный фонд Алексея Ставницера сконцентрирован на закупке бронежилетов и касок – уже приобретено и доставлено в ВСУ 1600 бронежилетов, 3200 плит и 20 тонн стали, 400 шлемов и 8 пикапов.

"В мире существуют огромные гуманитарные организации. У этих организаций нет складов и логистики, опыта last mile доставки. Мы умеем довозить автомобилями и железной дорогой, до войны управляли единственной в Украине сетью контейнерных поездов и работали с "сухими" портами. За 27 дней мы построили эффективную систему коридоров по всей стране, работают железнодорожные и автомобильные маршруты, по ним на всех парах двигаются наши грузы. К работе можно приступить через час после звонка. Готовы работать вдвое больше, чтобы все ехало вдвое быстрее. Эффективная и безопасная логистика есть", – написал Андрей Ставницер на своей странице в Facebook.

Евгений Черняк

Сумма пособия: свыше 38 млн грн

Евгений Черняк потратил на помощь Украине во время войны свыше $1,35 млн или более 38 млн грн. Сам владелец компании Global Spirits и его компания не называют общую цифру помощи, но есть сообщения в соцсетях о помощи волонтерам, гуманитарной помощи в виде детского питания, воды, лекарств и т.д. Евгений Черняк совместно с Help ЗП ЮА Фонд помощи Запорожскому региону из стран Европы организовали хостелы для пребывания украинских переселенцев в Польше. Кроме того, в мае Евгений Черняк и Help ЗП ЮА организовали приезд 800 израильских медиков в Запорожье для помощи переселенцам, приезжающим в город с востока страны, где ведутся активные боевые действия.

"Сто дней войны — полная переориентация с бизнеса на волонтерство, помогать чем можно, кому необходимо, сейчас", — написал бизнесмен на своей странице Facebook в июне. Евгений Черняк активно участвует в благотворительных мероприятиях, как топ-спикер и бизнесмен. В частности, в апреле на одном из таких благотворительных бизнес-завтраков в Варшаве, где он выступил, было собрано 80 тысяч гривен для переселенцев из Украины. А Global Spirits с начала войны объявила об отзыве лицензии на производство всей продукции под своими торговыми марками в России.