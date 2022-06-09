На 100 кроків ближче до Перемоги. 10 бізнесів, які активно допомагають армії та українцям

Мільярди для ЗСУ, броніки, автівки, одяг, взуття, гуманітарні проєкти, медична допомога, пальне, продукти, евакуація та лікування постраждалих і багато іншого — це все надавав і продовжує надавати заради спільної перемоги відповідальний український бізнес. Фокус зібрав 10 кейсів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Успіхи України у війні з російським агресором і деокупація територій залежать від єдності українського народу та потужності Збройних Сил. Підтримка ЗСУ та гуманітарна допомога наразі є пріоритетом номер один для українського бізнесу. За даними Європейської бізнес асоціації (ЄБА), і через 100 днів війни більше половини компаній, а саме 57% продовжують допомагати фінансово, 19% — продукцією, 15% надають послуги, 6% — засобами захисту/оборони, 4% — медикаментами. Ще 12% підтримують своїх співробітників, що долучились до лав захисників країни.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Повномасштабна війна виявилась забігом на довгу дистанцію, до якого готовий далеко не кожен бізнес. Її наслідки особливо відчутно зачепили представників МСБ, які мають менше ресурсів і можливостей, ніж великий чи міжнародний бізнес. Ми бачимо, що хоча перший шок уже минув і переважна більшість намагається відновити роботу, третина підприємців на сьогодні вже не мають фінансових резервів. Відповідно, можливості виплачувати заробітну плату й інші зобов’язання з кожним місяцем зменшуються, як і можливості допомагати захисникам і населенню", — зазначила Анна Дерев’янко, виконавча директорка ЄБА.

Та попри складні умови та втрати, великі бізнесмени продовжують надихати українців на підтримку країни. Фокус вирішив проаналізувати, якою є підтримка армії та українців із боку великого бізнесу під час повномасштабної війни з Росією.

Інформація розташована в алфавітному порядку за прізвищами власників бізнесу.

[ + – ] Успіхи України у війні з російським агресором та деокупація територій залежать від єдності українського народу та потужності Збройних Сил Фото: Getty Images

Віталій Антонов

Сума підтримки: понад 48 млн грн

Власник ОККО Group Віталій Антонов і благодійний фонд "Повернись живим" започаткували спільний проєкт допомоги волонтерським і громадським організаціям, що здійснюють евакуацію населення з місць бойових дій, перевозять гуманітарну допомогу. На ці потреби компанія зарезервувала нафтопродуктів загальною вартістю 4 млн грн. Допомогу пальним отримали і підрозділи ДСНС, медики, інші підприємства й організації.

Також із березня мережа ОККО на своїх АЗК безкоштовно пригощає гарячими напоями та смачною їжею в гарячих точках захисників і захисниць країни. Загалом на це вже витрачено понад 12 млн грн, чверть цих коштів було зібрано балами клієнтів, решту оплатила компанія. Наразі збір допомоги продовжується.

Компанія також на початку червня виділила 220 тисяч літрів пального для потреб відновлення інфраструктури Чернігова та низки міст Київської області — Ірпеня, Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Бородянки. Загальний розмір допомоги від ОККО, наданої на потреби оборони й підтримки потерпілих від війни, на кінець травня склав 47,9 млн грн.

Рінат Ахметов

Сума підтримки: 2,4 млрд грн

Фото: ФК Шахтер

Підприємства групи SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" із початку повномасштабної війни Росії проти України спрямували на допомогу Україні — Збройним силам і громадянам — 2,4 млрд грн. Значна частина — це гуманітарна допомога цивільним громадянам, які потребували евакуації, продуктів і ліків, також для ТрО та ЗСУ були здійснені великі закупівлі одягу, засобів індивідуального захисту, автотранспорту, дронів, тепловізорів, аптечок, пального й іншого.

За 100 днів війни Фонд Ріната Ахметова передав для жителів України понад 600 тис. одиниць медикаментів, понад 60 тисяч гемоконтейнерів і більше ніж 187 тисяч продуктових наборів. Загалом гуманітарна допомога від Фонду охопила більше 1,1 мільйони людей. Аби допомога була максимально ефективною, її напрями й обсяги визначаються в координації із центральною і місцевою владою. Вкрай важливим напрямком залишається підтримка ЗСУ, ТрО та інших силових підрозділів, що ведуть боротьбу за Україну.

У прифронтових містах, завдяки ініціативі бізнесів "Метінвест" і ДТЕК "Рятуємо життя", створюють стратегічний запас продуктів, лікарням надають необхідні препарати та матеріали, соціально незахищені категорії отримують речі першої необхідності. У містах присутності бізнесів SCM розгорнуті центри підтримки громадян. Насамперед, допомога надається соціально незахищеним особам і вимушеним переселенцям. Для евакуйованих створюються робочі місця, облаштовуються прихистки. Комунальним службам населених пунктів надають усе можливе — від палива до засобів індивідуального захисту для працівників. Евакуаційні потяги "Укрзалізниці" отримують на безоплатній основі вугілля.

Крім того, з 24 лютого ДТЕК безкоштовно надає електроенергію для понад 100 закладів охорони здоров'я та оборонних відомств. Завдяки цьому, бюджетні та комунальні заклади вже заощадили 137 млн грн.

Футбольний клуб "Шахтар" розгорнув на стадіоні "Арена Львів" Shelter Centre, який прийняв сотні переселенців. Клуб провів серію благодійних матчів Shakhtar Global Tourfor Peace in Ukraine. Кошти від реалізації квитків і реклами, благодійних аукціонів (усього 25,6 млн грн) спрямували на допомогу захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, українцям, що постраждали від війни.

Галина та Олександр Гереги

Сума підтримки: 300 млн грн

Відбудова зруйнованих торгових центрів, робота гуманітарних хабів, збір допомоги через програми лояльності — далеко не повний перелік заходів групи компаній "Епіцентр К" з метою допомогти Збройним Силам України. Підтримка ЗСУ визначена засновниками та керівництвом компанії пріоритетом №1.

Організований групою компаній "Епіцентр" гуманітарний штаб у Києві оперує 57 складами, які забезпечують життєдіяльність усіх районів столиці. Крім того, "Епіцентр" надав свої склади і техніку для прийому гуманітарної допомоги Бучі та Ірпеню. Також гуманітарний штаб компанії у партнерстві з "Інтерспорт Україна" організував на заході країни доставку одягу, взуття, теплих речей для ЗСУ та сил територіальної оборони на суму приблизно 20 млн грн. А створений у центральній Україні гуманітарний хаб для прийому біженців із Маріуполя, Бердянська, Мелітополя та інших населених пунктів із середини березня надав допомогу 100 тис. переселенців.

Галина Герега впевнена: попри складні часи, які переживає Україна, головне завдання українського бізнесу — підтримувати рівновагу в державі, зберігати робочі місця, відраховувати податки та заробітні плати, інвестувати в розвиток країни.

"З початку війни всі ресурси компанії — товари в торгових центрах, склади, транспорт — спрямовувались на потреби ЗСУ, ТрО та громадян, які потерпали від бойових дій. У співпраці з КМДА в Києві була створена ефективна система гуманітарних штабів, куди й до сьогодні продовжує надходити допомога з усіх куточків світу", — говорить співзасновниця групи компаній "Епіцентр К" Галина Герега. За її словами, загальна вартість допомоги країні групою компаній вже перевищила 300 млн грн, а підтримка війська, цивільних громадян, збереження економіки України та робочих місць у компанії зараз залишаються головними орієнтирами в роботі "Епіцентру".

Каріна та Анна Злочевські

Сума підтримки: 100 млн грн

Енерго-сервісна компанія "Еско-Північ" та інші бізнеси групи Diloretio, акціонерами якої є українки Каріна та Анна Злочевські, з початку повномасштабної війни Росії проти України всебічно допомагають українській армії, підтримують працівників і громади. Загалом на потреби ЗСУ за 100 днів війни було витрачено понад 100 млн грн. Лише на суму 15 млн грн було профінансовано державний Гуманітарний фонд для надання благодійної допомоги тим українцям, які її сьогодні найбільше потребують підтримки.

Водночас компанії продовжують підтримувати й економічний фронт України: Група не зупиняє видобуток власного газу, продовжує виконувати зобов‘язання перед співробітниками та платити податки до бюджету. За даними компанії, понад 3 млрд грн уже було сплачено до бюджетів всіх рівнів у 2022 році. Також компанії Групи передали на потреби військових, ТрО, волонтерів та для захисту східних областей понад 100 тис. літрів пального. Активно допомагають через адресне забезпечення підрозділам спецпризначення, що беруть безпосередню участь у бойових діях проти російських військ — з початку війни були придбані безпілотні авіаційні комплекси різних типів і комплектуючі до них, прилади нічного бачення тощо. Компанії Групи з перших днів війни тісно співпрацюють з польським Фондом Іоланти Квасьнєвської "Взаєморозуміння без бар'єрів / Porozumienie bez Barier", щоб разом допомагати українським переселенцям у Польщі.

Холдинг Diloretio об’єднує українські газовидобувні компанії, найбільша з яких — Енерго-сервісна компанія "Еско-Північ", що займається пошуком, розвідкою, видобутком і реалізацією природного газу, конденсату, нафти, має багаторічний досвід роботи в нафтогазовій галузі України. Акціонери Групи — Каріна та Анна Злочевські.

Віктор та Ірина Іванчики

Сума підтримки: 300 млн грн

Акціонери агрохолдингу "Астарта-Київ" Віктор та Ірина Іванчики обʼєднали допомогу постраждалим від війни українцям через партнерський гуманітарний проєкт Common Help UA, що було створено агрохолдингом та благодійним фондом "Повір у себе". Проєкт об’єднує ресурси як "Астарти" й фонду, так і 15 українських та іноземних партнерів-донорів, яких залучив холдинг. До діяльності Common Help UA залучено 1 000 працівників "Астарти". Усього було надано допомогу на суму майже 300 млн грн.

"Спільними зусиллями 16 українських і міжнародних партнерів ми передали і доставили понад 11,5 тис. тонн гуманітарних вантажів і продовольства на суму понад $9,5 млн. Допомогу отримали більш ніж 600 тис. евакуйованих і постраждалих від воєнних дій українців і 212 соціальних та медичних закладів", — зазначив Віктор Іванчик.

Окремо "Астарта-Київ" допомагає українським воїнам — купує засоби індивідуального захисту: бронежилети, шоломи, тактичні окуляри й інше спорядження. Спорядження передавали як на прохання командирів військових частин та тероборони, так і багатьом із понад 300 мобілізованих працівників компанії та їхніх побратимів. Віктор Іванчик уточнює: загалом надали тисячі комплектів спорядження, на потреби ЗСУ передали 97 автомобілів, і компанія продовжує допомагати.

Також "Астарта-Київ" активно співпрацює з міжнародними організаціями. Вже доставлено 4,5 тис. тонн гуманітарних вантажів Всесвітньої продовольчої програми ООН. У рамках співпраці з Посольством Швейцарії в Україні зібрано та доставлено 5 100 тонн продовольства для Миколаєва, Одеси, Вінниці, Сум, Дніпра та Харкова. Реалізація спільного проєкту з Міжнародною організацією праці, міністерством закордонних справ Данії, Посольством Данії в Україні та ФРУ дозволила сформувати та доставити у Харків і Миколаїв понад 3500 продуктових наборів.

Юрій Косюк

Сума підтримки: понад 600 млн грн

На сайті компанії МХП — яскравий слоган: "Працюємо заради Перемоги". Один з найбільших європейських виробників курятини активно допомагає українцям: захисники, громади, лікарні та інші установи отримали понад 11 тис. тонн благодійної продукції загальною вартістю 575 млн грн. У квітні МХП відправила першу партію дитячого харчування на благодійність. Зокрема, дитяче харчування доставили в Черкаську, Харківську, Полтавську, Запорізьку, Сумську, Чернігівську, Київську, Житомирську, Одеську та Донецьку області. Родини переселенців, дитячі лікарні та будинки, волонтерські центри, зокрема у зонах активних бойових дій, отримали понад 4 тонни "КОКО" з "Нашої Ряби" — для малюків віком від 6 міс. до 1,5 року.

Підприємства МХП продовжують допомагати: громади регулярно отримують гаряче харчування, триває конкурс бізнес-ідей для підтримки малого підприємництва, допомогу отримують дорослі й діти, і навіть домашні улюбленці.

Віктор та Олена Пінчуки

Сума підтримки: понад 740 млн грн

Бізнесмен і меценат Віктор Пінчук і його дружина Олена відомі своєю активною роботою із залучення міжнародної допомоги, зокрема, через Фонд Віктора Пінчука. Станом на початок травня 2022 року на допомогу Україні у боротьбі з агресором було виділено понад $25 млн, або 740 млн грн. Віктор та Олена Пінчуки постійно спілкуються зі світовими лідерами від політики, бізнесу, медіа, культури та мистецтва, вченими та лідерами думок, щоб надати розуміння: зараз Україна бореться не тільки за себе, а й за весь світ і відстоює демократичні цінності у всьому світі, і що країна потребує міжнародної підтримки.

За даними Фонду Віктора Пінчука, допомогу отримують напряму та через волонтерські організації Збройні Сили України, сили територіальної оборони, медики та медичні заклади, цивільне населення. Зокрема, фінансується постачання броньованих автівок, тисяч бронежилетів і шоломів, засобів зв’язку, розвідувальної техніки та іншої амуніції. 39 лікарень у 15 містах України одержали необхідні медикаменти та витратні матеріали, а лікарні у гарячих точках, зокрема в Охтирці, Чернігові та Рівному, обладнали додатковими генераторами. А ще кошти фонду ідуть на продукти, дитяче харчування, медикаменти та засоби гігієни для допомоги українцям в областях, де тривають бойові дії, а також для вимушено переміщених осіб.

Віктор Пінчук також бере участь у благодійній платформі Dobro.UA — реалізовано 49 проєктів допомоги на місцях — у Чернігові, Харкові, Сумах, Миколаєві, Херсоні й інших містах. "Наша вдячність і повага до наших воїнів не має меж. Вони віддають свої життя за нас, майбутнє України та світу. Кожен загиблий чи поранений українець від обстрілів, вибухів та насильства — рана в нашій душі", — зазначає Віктор Пінчук.

У травні Фонд Віктора Пінчука та Pinchuk Art Centre у партнерстві з Офісом Президента України, Міністерством закордонних справ України та Українською асоціацією професійних фотографів організували у Давосі Russian War Crimes House, де відбулися важливі й актуальні дискусії й обговорення на тему війни. Родина Пінчуків продасть скульптуру Balloon Monkey американського художника Джефа Кунса на аукціоні Christie's, а гроші передасть на гуманітарну допомогу Україні. Лот оцінюється від $7,5 млн до $12,5 млн.

"Скульптура Balloon Monkey Джеффа Кунса буде виставлена на аукціон 28 червня, щоб нагадати світові, що війна ще триває, і щоб зібрати кошти на протези й іншу невідкладну медичну допомогу, яка рятує життя багатьох українців", — наголошує Олена Пінчук.

Сергій Тігіпко

Сума підтримки: 100 млн грн

З перших днів війни група "ТАС" Сергія Тігіпка створила у Львові штаб оперативного реагування, який займається передислокацією працівників у більш безпечні місця перебування й оперативним матеріально-технічним забезпеченням усім необхідним українських захисників. Допомагає і своїм працівникам, які на передовій захищають майбутнє нашої країни. Підтримує міські громади: наприклад, для забезпечення безперебійного електропостачання Львова придбали 9 потужних генераторів.

Одна з компаній Сергія Тігіпка "ТАС Агро" займається забезпеченням ТрО паливно-мастильними матеріалами, запчастинами, автотранспортом, закупівлями форми для територіальної оборони та ЗСУ, виділяє техніку для будівництва і облаштування блок-постів, виготовляє і передає захисникам тушонку, а також сплачує поставку бронежилетів та шоломів. Загалом від початку воєнної агресії група "ТАС" переказала на потреби українських захисників понад 100 млн грн. І щодня ця підтримка зростає.

"Ми на своїй землі, відстоюємо власну свободу і силу духу нашого народу не зламати нікому. Кожен із нас у цій війні наближає Перемогу на своєму місці й виходячи з власної ефективності і можливостей. І якщо наші військові захищають Батьківщину на лінії вогню, українці захищають наші міста та села в тилу, то українські підприємства, банки і бізнес захищають економіку країни на рубежі фінансовому" — зазначив нещодавно в одному з інтерв'ю Сергій Тігіпко.

Андрій Ставніцер та Єгор Гребенніков

Сума підтримки: понад 31 млн грн

Співвласник групи ТІС Єгор Гребенніков спрямував на потреби оборони країни 31 млн грн. Також група активно підтримує Державну прикордонну службу України, якій передає генератори різної потужності, необхідну амуніцію, зокрема розвантажувальні тактичні жилети, спальники, комплекти термобілизни та спіднього, термоси, пауербанки тощо.

Ще один співвласник та СЕО компанії Андрій Ставніцер разом із партнерами заснували логістичний хаб Help Ukraine Center, що приймає гуманітарні вантажі у Любліні (Польща) та Хуші (Румунія), транспортує їх до України та передає для подальшого розподілу ЗСУ, МОЗ, Мінреінтеграції.

Благодійний фонд Олексія Ставніцера сконцентрований на закупівлі бронежилетів і касок — уже придбано та доставлено до ЗСУ 1 600 бронежилетів, 3 200 плит та 20 тонн сталі, 400 шоломів і 8 пікапів.

"У світі існують величезні гуманітарні організації. У цих організацій немає складів і логістики, досвіду last mile доставки. Ми вміємо довозити автомобілями та залізницею, до війни керували єдиною в Україні мережею контейнерних потягів і працювали із "сухими" портами. За 27 днів ми побудували ефективну систему коридорів по всій країні, працюють залізничні та автомобільні маршрути, на них на всіх парах рухаються наші вантажі. До роботи можна приступити через годину після дзвінка. Готові працювати вдвічі більше, щоб усе їхало вдвічі швидше. Ефективна та безпечна логістика є", — написав Андрій Ставніцер на своїй сторінці у Facebook.

Євген Черняк

Сума допомоги: понад 38 млн грн

Євген Черняк витратив на допомогу Україні під час війни понад $1,35 млн чи понад 38 млн грн. Сам власник компанії Global Spirits та його компанія не повідомляють загальної цифри допомоги, але є повідомлення в соцмережах про допомогу волонтерам, гуманітарну допомогу у вигляді дитячого харчування, води, ліків тощо. Євген Черняк спільно з Help ЗП ЮА Фонд допомоги Запорізькому регіону з країн Європи організували хостели для перебування українських переселенців у Польщі. Крім того, у травні Євген Черняк та Help ЗП ЮА організували приїзд 800 ізраїльських медиків до Запоріжжя для допомоги переселенцям, які приїжджають у місто зі сходу країни, де ведуться активні бойові дії.

"Сто днів війни — повна переорієнтація з бізнесу на волонтерство, допомагати чим можна, кому потрібно, зараз", — написав бізнесмен на своїй сторінці Facebook у червні. Євген Черняк бере активну участь у благодійних заходах, як топспікер і бізнесмен. Зокрема, у квітні на одному з таких благодійних бізнес-сніданків у Варшаві, де він виступив, було зібрано 80 тисяч гривень для переселенців з України. А Global Spirits з самого початку війни оголосила про відкликання ліцензії на виробництво усієї продукції під своїми торговими марками в Росії.