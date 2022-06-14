Юрист розповів, як компанії можуть бронювати працівників від мобілізації

Отримати законну відстрочку на шість місяців від мобілізації можуть як працівники держпідприємств, так і працівники приватних компаній.

Держоргани та комерційні компанії, що постачають товари української армії, можуть бронювати деяких своїх співробітників від мобілізації. Як це зробити, Фокусу розповіла радниця TOTUM LF, адвокатка, к.ю.н. Яна Михайлюк у колонці "Бронь на період війни. Хто в Україні може отримати відстрочку від мобілізації за законом".

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За її словами, право на бронювання працівників є в держорганів і деяких комерційних підприємств, якщо в них є контракти на постачання ЗСУ й інших військових формувань України, контракти на постачання продуктів і медикаментів населенню і якщо йдеться про підприємства-проміжні ланки щодо забезпечення таких контрактів (зв'язок має бути підтверджено документально).

Михайлюк зазначає, що є загальний порядок бронювання й особливості в окремих галузях.

"Зокрема, згідно з постановою КМУ від 03.03.22 року № 194, пропозиції щодо бронювання подають виключно органи державної влади й інші держоргани. Ці пропозиції потрібно погодити з Міноборони України. Після погодження пропозиції подають до Мінекономіки", — повідомила юристка.

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Відповідно до процедури, далі Мінекономіки узагальнює пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних, протягом одного робочого дня ухвалює рішення та надсилає його копію Міноборони та держорганам. Міноборони інформує центри комплектування та соцпідтримки (раніше це були військкомати) про заброньованих військовозобов'язаних.

"Орган, який подав пропозиції, надсилає інформацію про ухвалене рішення підприємству, яке звернулося з пропозиціями про бронювання. Мінекономіки вказує термін дії відстрочки — він не може перевищувати шість місяців", — сказала Михайлюк.

Вона наголосила, що для агросфери Мінагрополітики вже деталізувало порядок бронювання. Подати пропозицію можна лише в електронному вигляді, для цього на пошту Мінагрополітики потрібно надіслати листа з обґрунтуванням необхідності бронювання, пропозиції щодо бронювання за підписом керівника компанії, пропозиція щодо бронювання у форматі EXL.

Мінагрополітики погодить пропозиції з Міноборони та передає інформацію до Мінекономіки, яке ухвалює рішення про бронювання.

На початку травня цього року Мінагрополітики надало уточнення щодо порядку бронювання. Тепер до пропозицій щодо бронювання обов'язково потрібно додавати договори, що підтверджують виконання підприємством мобілізаційних завдань.

Щоб підтвердити постачання для ЗСУ й інших військових формувань, постачання населення, потрібно назвати дату й номер рішення органу виконавчої влади та місцевого самоврядування про мобілізаційні замовлення, а також дату і номер укладеного договору тощо. Також потрібно надати копії листів обласних військових адміністрацій і Київської міської військової адміністрації щодо підтвердження бронювання.

Для водіїв є окремий порядок бронювання. Щодо них вирішення ухвадює Мінінфраструктури чи обласні військові адміністрації.

"Щоб успішно забронювати працівника, потрібно чітко дотримуватись певного порядку та форми. Потрібно надати всю інформацію, згідно з формою Кабміну, зокрема, про військове звання, військово-облікову спеціальність, назвати територіальний центр комплектації та соціальної підтримки за місцем розташування підприємства й обліку військовозобов'язаного", — резюмує Яна Михайлюк.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що дозволяє залучати представників тероборони до участі в бойових діях на всій території України.

Раніше повідомлялося, що в Мінекономіки в середині квітня після зустрічі міністерки економіки Юлії Свириденко з представниками асоціації ІТ Ukraine пообіцяли допомогти з бронюванням айтішників.