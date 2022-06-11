Зеленський підписав закон, що дозволяє відправлення тероборони на фронт: куди можуть перекинути

Бійці братимуть участь у воєнних операціях проти армії РФ. Рішення про їхнє відправлення на фронт прийме головнокомандувач ЗСУ.

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Бійці територіальної оборони можуть залучатись до участі у бойових діях на всій території України. Про це йдеться у законопроєкті №6521, який підписав президент України Володимир Зеленський.

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Тероборона до підписання закону виконувала завдання у межах територіальної громади. Тепер бійці виконуватимуть завдання по всій Україні, включаючи райони ведення воєнних дій з РФ та тимчасово окуповані території.

Головнокомандувач Збройних Сил України вирішує, чи відправляти тероборону до районів ведення бойових дій.

[ + – ] Теробороні вдалося зачистити від російських окупантів північ Харківської області Фото: АрміяInform

"Прийняття законопроєкту значно підвищить можливості територіальної оборони, зробить її більш ефективною одиницею в системі сил безпеки та оборони та загалом підвищить рівень обороноздатності України", — йдеться у пояснювальній записці до документа.

Нагадаємо, що Зеленський у травні цього року призначив нового командувача силами територіальної оборони — генерал-майора Ігоря Танцюру.

Бійці Волинської бригади територіальної оборони раніше провели навчання зі знищення ворожих диверсантів.

Батальйон тероборони ЗСУ раніше зміг витіснити російських окупантів. Їм вдалося виконати бойове завдання із зачистки півночі Харківської області.