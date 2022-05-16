Зеленський призначив нового командувача силами тероборони: що відомо про Ігоря Танцюру

Генерал-майор Танцюра до призначення був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ.

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Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача сил територіальної оборони указом №337/2022. Про це повідомляє сайт глави держави.

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"Призначити генерал-майора Танцюру Ігоря Івановича командувачем сил територіальної оборони Збройних сил України", — повідомляється в указі від 15 травня.

Попереднім Указом Зеленський звільнив із посади командувача сил ТРО Юрія Галушкіна, який очолив сили 1 січня. Фактично під його керівництвом створювалася тероборона після ухвалення закону "Про основи національного спротиву". Він передбачає створення добровольчих формувань територіальних громад, яким дозволено використати власну зброю.

Що відомо про нового командувача сил ТрО Ігоря Танцюру?

[ + – ] Ігор Танцюра

Ігор Танцюра обіймав посаду начальника штабу — заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ. У 2019 році був начштабу — першим закомандувачем операції об'єднаних сил.

До початку російсько-української війни в 2013 році очолював 169-й навчальний центр Сухопутних військ "Десна".

2 травня Зеленський вручив орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Нагадаємо, бійці 227-го батальйону харківської ТрО вийшли на кордон з РФ у Харківській області.

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