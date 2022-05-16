Зеленский назначил нового командующего силами теробороны: что известно о Игоре Танцюре

Генерал-майор Танцюра до назначения был заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего силами территориальной обороны указом №337/2022. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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"Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины", — сообщается в указе от 15 мая.

Предыдущим Указом Зеленский уволил с должности командующего силами ТрО Юрия Галушкина, который возглавил силы 1 января. Фактически под его руководством создавалась тероборона после принятия закона "Об основах национального сопротивления". Он предусматривает создание добровольческих формирований территориальных громад, которым разрешено использовать собственное оружие.

Что известно о новом командующим силами ТрО Игоре Танцюре?

[ + – ] Игор Танцюра

Игорь Танцюра занимал должность начальника штаба — заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ. В 2019 году был начштаба — первым замкомандующего операции объединенных сил.

До начала российско-украинской войны в 2013 году возглавлял 169-й учебный центр Сухопутных войск "Десна".

2 мая Зеленский вручил орден Богдана Хмельницкого III степени.

Напомним, бойцы 227-го батальона харьковской ТрО вышли на границу с РФ в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что бойцы теробороны уничтожили самый современный танк РФ Т-90М "Прорыв"