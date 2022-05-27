Поки Лукашенко дзвенить зброєю: волинська тероборона провела показові навчання (відео)

Українські військові продемонстрували дії групи в разі виявлення та знищення ворожих диверсантів.

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Бійці Волинської бригади територіальної оборони показали, як знищуватимуть ворожих диверсантів, якщо вони ризикнуть прийти на захід України. Про це повідомляє пресслужба регіонального управління Сил ТрО "Захід".

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Як наголосили в теробороні, військові провели показові навчання зі знищення ворожих диверсантів.

"Поки самопроголошений президент Білорусі диктатор Лукашенко брязкає зброєю, проводить демонстраційні військові навчання і створює нове оперативне командування недалеко від кордонів України, бійці Волинської бригади територіальної оборони показали, як знищуватимуть ворожих диверсантів, якщо ті ризикнуть ступити на українську землю", — заявили в теробороні.

Як заявив керівник навчання Костянтин Шабелько, бійці тероборони продемонстрували розгортання групи, виявлення та знищення ворожої ДРГ.

Зазначимо, що вчора, 26 травня, Лукашенко анонсував створення оперативного командування на "українському фронті". На Білорусь продовжує чинити тиск Польща, Литва та Латвія через НАТО.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко погрожував ядерною зброєю членам НАТО. Президент країни-агресора визнав, що білоруська армія не зможе протистояти військам Північноатлантичного Альянсу і в цій ситуації скористається оборонною угодою з Росією.