Білорусь створить оперативне командування армією на "українському фронті", — Лукашенко (відео)

Під час спілкування з військовими політик запевнив, що на півдні вже зосереджено Сили спецоперацій з кількома БТГр, які прикривають кордон з Україною.

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Білорусь створить оперативне командування для того, щоб посилити дільницю державного кордону з Україною. Про це заявив президент країни-агресора Олександр Лукашенко під час наради з керівництвом Міноборони, яка проходила 26 травня.

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За його словами, на Білорусь продовжать тиснути через сусідні Польщу, Литву та Латвію військами Північноатлантичного Альянсу, які зосереджені у зазначених країнах.

Крім цього, як стверджує Лукашенко, ескалація бойових дій в Україні також негативно впливатиме на Мінськ, через що влада країни не може не реагувати на новий відкритий фронт.

Під час наради президент країни-агресора заявив, що Міністр оборони Білорусі запропонував керівництву країни відкрити південне оперативне командування.

"Ми розуміли, що щось треба робити, але час так динамічно і швидко підштовхнув нас до того, що треба негайно створювати цей оперативний напрямок. Навіть не створивши його, ми змушені сьогодні швидко, на ходу відпрацьовувати захист наших південних рубежів. Іде ротація збройних сил. Сили спеціальних операцій, західний напрямок, північно-західний, батальйонно-тактичні групи спрямовані на південь і сьогодні прикривають разом із прикордонними військами", — продовжив Лукашенко під час наради з топофіцерами ЗС Білорусі.

Лукашенко також висловив жаль, що Білорусь розташована в центрі Європи й на її території завжди "зіштовхуються інтереси великих гравців".

[ + – ] Білорусь створить оперативне командування ЗС на кордоні з Україною

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко погрожував ядерною зброєю членам НАТО. Президент країни-агресора визнав, що білоруська армія не зможе протистояти військам Північноатлантичного Альянсу і в цій ситуації скористається оборонною угодою з Росією.

Також повідомляли, що Білорусь розгорнула підрозділи Сил спеціальних операцій на кордоні з Україною через нестримну загрозу.