Беларусь создаст оперативное командование армией на "украинском фронте", — Лукашенко (видео)

Во время общения с военными политик заверил, что на юге уже сосредоточены Силы спецопераций с несколькими БТГр, которые прикрывают границу с Украиной.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Беларусь создаст оперативное командование для того, чтобы усилить участок государственной границы с Украиной. Об этом заявил президент страны-агрессора Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством Минобороны, которое проходило 26 мая.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, на Беларусь продолжат оказывать давление через соседние Польшу, Литву и Латвию за счет войск Североатлантического Альянса, которые сосредоточены в указанных странах.

Помимо этого, как утверждает Лукашенко, эскалация боевых действий в Украине также будет негативно влиять на Минск, из-за чего власти страны не могут не реагировать на новый открытый фронт.

В ходе совещания президент страны-агрессора заявил, что Министр обороны Беларуси предложил руководству страны открыть южное оперативное командование.

"Мы понимали, что что-то надо делать, но время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что надо немедленно создавать это оперативное направление. Даже не создав его, мы вынуждены сегодня быстро, на ходу отрабатывать защиту наших южных рубежей. Идет ротация вооруженных сил. Силы специальных операций, западное направление, северо-западное, батальонно-тактические группы направлены на юг и сегодня прикрывают вместе с пограничными войсками", — продолжил Лукашенко в ходе совещания с топ-офицерами ВС Беларуси.

Лукашенко также выразил сожаление, что Беларусь расположена в центре Европы и на ее территории всегда "сталкиваются интересы крупных игроков".

[ + – ] Беларусь создаст оперативное командование ВС на границе с Украиной

Напомним, ранее Александр Лукашенко угрожал ядерным оружием членам НАТО. Президент страны-агрессора признал, что белорусская армия не сможет противостоять войскам Североатлантического Альянса и в этой ситуации воспользуется оборонным соглашением с Россией.

Также сообщалось, что Беларусь развернула подразделения Сил специальных операций на границе с Украиной из-за нарастающей угрозы.