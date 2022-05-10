Нарастающая угроза. Беларусь развернула Силы спецопераций на границе с Украиной

Подразделения ССО, по словам начальника Генштаба белорусской армии Виктора Гулевича, были развернуты на трех тактических направлениях.

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Беларусь задействовала Силы специальных операций на трех направлениях после того, как Украина сконцентрировала около 20 тысяч своих военнослужащих возле украинско-белорусской границы. Такое заявление сделал начальник Генштаба белорусских ВС Виктор Гулевич.

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По его словам, на сегодняшний день вокруг Беларуси нарастает военная угроза, поскольку Соединенные Штаты и их союзники концентрируют возле государственной границы свои подразделения.

За последние 6 месяцев, как утверждает Гулевич, группировка выросла более чем в два раза "как в количественном, так и в качественном отношении".

"Появились в акваториях Средиземного и Балтийского морей группировки, несущие крылатые ракеты морского воздушного базирования, увеличена авиационная группировка в Польше и странах Балтии. Все это свидетельствует о нарастающей угрозе для Беларуси", — продолжил начальник Генштаба в интервью и добавил, что в Восточной Европе проводятся ряд учений с задействованием до 20 тысяч солдат и боевой техники.

На территории стран, граничащих с Беларусью, также проходят военные мероприятия, на которых, по словам Гулевича, отрабатывают высадку десанта и использование Сил специальных операций. Отдельно угроза для Минска, как утверждает генерал-майор, исходит от Украины.

"На Южном операционном направлении созданная ВСУ группировка общей численностью до 20 тысяч человек также требует от нас реакции. Силы специальных операций, которые развернуты на трех тактических направлениях, обеспечивают безопасность Беларуси. С сегодняшнего дня под моим руководством проводится проверка двух районов территориальной обороны, развернутые подразделения территориальных войск будут выполнять задачи по охране важных объектов", — подытожил Гулевич в общении с журналистами.

[ + – ] Беларусь развернула Силы спецопераций из-за угрозы со стороны Украины

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко угрожал ядерным оружием странам НАТО. Белорусский лидер предостерег Литву и Польшу от возможного военного вторжения и заявил, что Минск в случае агрессии воспользуется оборонным договором с Россией.

Также сообщалось, что ВС РФ прекратили наносить ракетные удары по Украине с территории Беларуси из-за дефицита вооружения. По словам военного эксперта Олега Жданова, у страны-агрессора закончились "Калибры" для ОТРК "Искандер", дальность которых позволяет покрыть всю территорию нашего государства.