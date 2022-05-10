РФ перестала обстреливать Украину из Беларуси из-за дефицита ракет, — военный эксперт

По словам Олега Жданова, у страны-агрессора закончились "Калибры" для комплексов "Искандер", дальность которых позволяет покрыть всю территорию Украины.

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Россия перестала обстреливать Украину из Беларуси, поскольку у российской армии закончились ракеты "Калибр" сухопутного базирования для комплексов "Искандер". Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в интервью агентству "РБК-Украина".

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Дальность "Калибров" составляет около 1,5 тыс. км, что позволяет им покрывать всю территорию Украины. Обычной баллистической ракетой "Искандер" может бить на расстояние до 500 км, поэтому ВС РФ фактически не может никуда достать с территории Беларуси, объясняет Жданов. В то же время он уверен, что "какое-то подразделение искандеровское они там оставили".

Однако все остальные ракетные бригады они перебросили в Белгородскую и Ростовскую области, так как основные силы России сконцентрированы в восточной части Украины . "Сейчас с территорий, прилегающих к Украине, они обстреливают на ту дальность, на которую достают", — уточнил эксперт.

По его словам, "Калибры" остались на Черноморском флоте, поэтому ВС РФ перебросила на него нагрузку на запуски ракет. Для того, чтобы увеличить количество ракетных запусков, Россия подключила свои подводные лодки.

В настоящее время страна-агрессор для бомбардировок Украины использует еще и стратегическую авиацию.

"Она обстреливает нас ракетами воздух-земля, не залетая на территорию Украины. Для этого Россия использует бомбардировщики ТУ-22М3 и ракеты "Оникс", Х-59. То есть они дошли до старых советских запасов", — заявил Жданов.

Как отмечает военный эксперт, то вооружение, которое Украина уже получила от западных стран, пока никак не повлияло на ход боевых действий.

"Если оно и появилось на линии фронта, на каком-то направлении, то там единичные образцы. Вот когда туда придет наша бригада, которая будет полностью оснащена западным вооружением – вот тогда будем говорить, влияет ли оно и насколько", — добавил Жданов.

Напомним, у РФ закончилось высокоточное оружие, в ход идут старые боеприпасы. Вооруженным силам РФ будет сложно обновить запасы уже использованного в Украине вооружения.

Ранее Фокус писал, что войска РФ впервые нанесли ракетный удар по Украине советскими ракетами Х-22.