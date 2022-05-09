Войска РФ впервые нанесли ракетный удар по Украине советскими ракетами Х-22, — СМИ (фото)

Масса боевой части ракеты может достигать одной тонны. Их применение может говорить о том, что запасы "Калибров" и "Искандеров" действительно исчерпываются.

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Российские войска в ночь с 8 на 9 мая нанесли ракетный удар советскими крылатыми ракетами Х-22, которые запускались со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Об этом сообщает Defense Express ссылаясь на источники.

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Согласно данным источников, ВС РФ нанесли удар по объектам в городах Донецкой области из крылатых ракет воздушного базирования Х-22 — это первый случай с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

[ + – ] Ракета Х-22

Было выпущено до 6 ракет Х-22 по прифронтовым городам Донецкой области. Как пишут в издании, если российская авиация начала использовать советские ракеты, то это может означать, что "Калибры" и "Искандеры" у них действительно исчерпываются.

Х-22 — это советские крылатые ракеты, которые изготавливались в 1960-1970 годах. Из-за физического устаревания могут быть опасными в эксплуатации. До начала войны, как пишут авторы, ракеты находились на хранении, но формально они продолжали находиться на вооружении. Точное количество ракет, которые есть на вооружении армии агрессора неизвестно.

Масса боевой части такой ракеты может достигать до 1 тонны. Стратегические бомбардировщики обычно использовались для переноса бомб, а не ракет.

Напомним, войска РФ ударили по Одесской области ракетами "Оникс" с территории временно оккупированного Крыма.

Ранее Институт изучения войны заявил, что ВС РФ используют противокорабельные ракеты по наземным целям из-за дефицита других.