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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ использует противокорабельные ракеты из-за дефицита других, — Институт изучения войны

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ракетные удары по украине
Выпуск ракет по украинским объектам в Одесской области

Эксперты отмечают, что ракеты "Оникс" достаточно дорогие для использования во второстепенной роли. Такими ракетами наносили удар по Одесской области.

Использование российскими войсками для ударов по наземным объектам противокорабельные ракеты "Оникс" может говорить о нехватке в РФ других типов высокоточных боеприпасов большой дальности. Об этом сообщает старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа США, военный аналитик Майкл Кофман и Институт изучения войны (ISW).

Удары по объектам военной инфраструктуры в Одесской области были совершены из берегового ракетного комплекса "Бастион" ракетами "Оникс". В Миноброны РФ заявляли, что они нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме.

Кофман говорит, что он все чаще интерпретирует подобные пуски как признак того, что у ВС РФ осталось мало ракет большой дальности другого типа.

"Это дорогая система для использования в качестве второстепенной роли", — пишет Майкл Кофман.

В Вашингтонском Институте изучения войны также считают, что использование "Ониксов" может говорить о том, что российские войска имеют недостаточное количество ракет другого типа.

"Российские силы имеют дефицит других типов высокоточных боеприпасов большой дальности, необходимых для уничтожения украинской логистики", — отмечают в ISW.

Напомним, 2 мая войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе, в результате которого были погибшие. Также в тот день в Одесской области в третий раз атаковали мост через Днестровский лиман.