ВС РФ использует противокорабельные ракеты из-за дефицита других, — Институт изучения войны

Эксперты отмечают, что ракеты "Оникс" достаточно дорогие для использования во второстепенной роли. Такими ракетами наносили удар по Одесской области.

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Использование российскими войсками для ударов по наземным объектам противокорабельные ракеты "Оникс" может говорить о нехватке в РФ других типов высокоточных боеприпасов большой дальности. Об этом сообщает старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа США, военный аналитик Майкл Кофман и Институт изучения войны (ISW).

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Удары по объектам военной инфраструктуры в Одесской области были совершены из берегового ракетного комплекса "Бастион" ракетами "Оникс". В Миноброны РФ заявляли, что они нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме.

Кофман говорит, что он все чаще интерпретирует подобные пуски как признак того, что у ВС РФ осталось мало ракет большой дальности другого типа.

"Это дорогая система для использования в качестве второстепенной роли", — пишет Майкл Кофман.

В Вашингтонском Институте изучения войны также считают, что использование "Ониксов" может говорить о том, что российские войска имеют недостаточное количество ракет другого типа.

"Российские силы имеют дефицит других типов высокоточных боеприпасов большой дальности, необходимых для уничтожения украинской логистики", — отмечают в ISW.

Напомним, 2 мая войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе, в результате которого были погибшие. Также в тот день в Одесской области в третий раз атаковали мост через Днестровский лиман.