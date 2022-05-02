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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ нанесли новый ракетный удар по Одессе, есть погибшие, — глава ОВА (фото)

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Взрывы в Одессе

В результате обстрела, по словам Максима Марченко, повреждения получили инфраструктурные объекты. Погиб 15-летний парень.

Российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Одессе, есть погибшие и раненые. Об этом в своем telegram пишет глава Одесской военной администрации Максим Марченко.

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"Мы этого так не оставим. Каждый раз эти негодяи действуют как обычные террористы, а с террористами у нас разговор один. Мы будем их уничтожать, пока ни одного живого оккупанта не останется на украинской земле", — отреагировал Марченко на обстрел.

Чуть позже депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил, что по предварительной информации в результате обстрела погиб 13-летний ребенок, а 17-летняя девушка тяжело ранена. Он добавил, что есть и другие погибшие.

В оперативном командовании "Південь" подтверждают, что удар нанесен по нескольким объектам инфраструктуры, в том числе повреждено религиозное сооружение. Также военные сообщили, что в результате атаки погиб 15-летний парень. Еще один несовершеннолетний ребенок был доставлен в больницу. С остальными людьми, которые в момент обстрела находились в здании, работают психологи.

Напомним, спикер ОВА Сергей Братчук рассказал, что россияне пытаются посеять панику в Одессе накануне 2 и 9 мая. Военные пытаются проводить интенсивную морскую и воздушную разведку в городе.

Также Фокус писал, что армия РФ ударила ракетами по аэропорту в Одессе.