ВС РФ нанесли новый ракетный удар по Одессе, есть погибшие, — глава ОВА (фото)

В результате обстрела, по словам Максима Марченко, повреждения получили инфраструктурные объекты. Погиб 15-летний парень.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Одессе, есть погибшие и раненые. Об этом в своем telegram пишет глава Одесской военной администрации Максим Марченко.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Мы этого так не оставим. Каждый раз эти негодяи действуют как обычные террористы, а с террористами у нас разговор один. Мы будем их уничтожать, пока ни одного живого оккупанта не останется на украинской земле", — отреагировал Марченко на обстрел.

Чуть позже депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил, что по предварительной информации в результате обстрела погиб 13-летний ребенок, а 17-летняя девушка тяжело ранена. Он добавил, что есть и другие погибшие.

В оперативном командовании "Південь" подтверждают, что удар нанесен по нескольким объектам инфраструктуры, в том числе повреждено религиозное сооружение. Также военные сообщили, что в результате атаки погиб 15-летний парень. Еще один несовершеннолетний ребенок был доставлен в больницу. С остальными людьми, которые в момент обстрела находились в здании, работают психологи.

Напомним, спикер ОВА Сергей Братчук рассказал, что россияне пытаются посеять панику в Одессе накануне 2 и 9 мая. Военные пытаются проводить интенсивную морскую и воздушную разведку в городе.

Также Фокус писал, что армия РФ ударила ракетами по аэропорту в Одессе.