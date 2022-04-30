Армия РФ ударила ракетами по аэропорту в Одессе: первые подробности (фото)
Вероятнр, по Одесскому аэропорту ударили из временно оккупированного Крыма ракетным комплексом "Бастион". Воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины.
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Российские военные обстреляли ракетами Одессу, повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".
Использовать эту взлетно-посадочную полосу больше нельзя, отмечают военные.
УНИАН со ссылкой на очевидцев пишет, что в Одессе слышали как минимум три взрыва, после них сработала сигнализация на нескольких авто. Telegram-канал "Новости Одесса" сообщил, что это была работа украинской ПВО.
В соцсетях жители разных районов Одессы пишут, что над городом летала украинская авиация.
После взрывов в Одессе в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу, людей просили спрятаться в укрытиях.
Позже глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко заявил, что по Одесскому аэропорту ударили из временно оккупированного Крыма ракетным комплексом "Бастион". Пострадавших нет, в Одесской области проводят антидиверсионные мероприятия.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук предупреждал, что враг пытается создать панические настроения в городе накануне 2 и 9 мая. Вечером 28 апреля украинским ПВО удалось сбить три крылатые ракеты над морем.
По данным СМИ, Россия хочет напасть на Одессу из Приднестровья и Крыма и уже начала военные маневры на аэродроме Тирасполя. Мощь российских военных в "ПМР" сейчас очень ограничена, поэтому РФ перебрасывают туда войска из Крыма.
ВС РФ 26 апреля нанесли первый ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Второй удар был 27 апреля, железнодорожники не пострадали.