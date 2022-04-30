Армия РФ ударила ракетами по аэропорту в Одессе: первые подробности (фото)

Вероятнр, по Одесскому аэропорту ударили из временно оккупированного Крыма ракетным комплексом "Бастион". Воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины.

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Российские военные обстреляли ракетами Одессу, повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

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Использовать эту взлетно-посадочную полосу больше нельзя, отмечают военные.

УНИАН со ссылкой на очевидцев пишет, что в Одессе слышали как минимум три взрыва, после них сработала сигнализация на нескольких авто. Telegram-канал "Новости Одесса" сообщил, что это была работа украинской ПВО.

В соцсетях жители разных районов Одессы пишут, что над городом летала украинская авиация.

После взрывов в Одессе в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу, людей просили спрятаться в укрытиях.

[ + – ] Карта воздушной тревоги после обстрела Одесского аэропорта

Позже глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко заявил, что по Одесскому аэропорту ударили из временно оккупированного Крыма ракетным комплексом "Бастион". Пострадавших нет, в Одесской области проводят антидиверсионные мероприятия.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук предупреждал, что враг пытается создать панические настроения в городе накануне 2 и 9 мая. Вечером 28 апреля украинским ПВО удалось сбить три крылатые ракеты над морем.

По данным СМИ, Россия хочет напасть на Одессу из Приднестровья и Крыма и уже начала военные маневры на аэродроме Тирасполя. Мощь российских военных в "ПМР" сейчас очень ограничена, поэтому РФ перебрасывают туда войска из Крыма.

ВС РФ 26 апреля нанесли первый ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Второй удар был 27 апреля, железнодорожники не пострадали.