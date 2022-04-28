Войска РФ готовят нападение на Одессу из Приднестровья и Крыма, – Defense Express

Военные маневры начались на аэродроме Тирасполя. В Крыму готовят самолеты и вертолеты для переброски подразделений морской пехоты, говорят источники издания Defense Express.

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В Приднестровье наблюдается скопление военной силы и техники для будущего наступления на Одессу. Об этом сообщило издание Defense Express со ссылкой на собственные источники.

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Военные маневры проводят на аэродроме столицы "ПМР" Тирасполя и во временно оккупированном Крыму. Российское командование готовит на полуострове военно-транспортные самолеты и вертолеты для переброски личного состава подразделений 126-й отдельной бригады береговой обороны и 810-й отдельной бригады морской пехоты.

Под Тирасполем активно готовят взлетно-посадочную полосу длиной 2,5 километра. Она способна принять любые военные самолеты.

"Это говорит о подготовке "воздушного моста" — организации опрокидывания личного состава и грузов посадочным способом", – подчеркнули собеседники.

Военные силы РФ в Приднестровье

По сведениям Defense Express, военная мощь РФ в Приднестровье сейчас весьма ограничена. Вместе с так называемой армией "ПМР" и "оперативной группы российских войск в Приднестровье" там находится максимум 10 тыс. с ограниченным количеством устаревшей бронетехники.

[ + – ] В "ПМР" находится находится максимум 10 тыс. военных

Речь идет о двух отдельных 82-м и 133-м мотострелковых батальонах, а также отдельном батальоне управления. Указанные части могут при максимальных возможностях образовать две легкие батальонно-тактические группы (БТГ) с около 100 единиц бронетехники. У них есть 7 вертолетов Ми-24 и несколько Ми-8.

Переброска дополнительного личного состава РФ в "ПМР" – крайне рискованное дело, потому что маршрут полета будет проходить над Украиной. Эксперты видят наиболее вероятным сценарием слияние в одну или две БТГ всех боеспособных сил РФ в Приднестровье. Нельзя исключать и деятельность диверсионно-разведывательных групп в Одесской области.

Напомним, что по данным ГУР Минобороны Украины, власти Приднестровья объявили военные сборы. Мужчин в возрасте до 55 лет привлекают к службе в армии, им обещают оплату около $170 в месяц и продовольствие.

Ранее в Тирасполе обстреляли здание "Министерства госбезопасности". Через некоторое время появилось видео, как три человека в масках вышли из авто, стреляли из гранатометов, бросили пустые тубусы и уехали.

В поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья 26 апреля взорвали антенны одного из крупнейшего в Европе радиотелецентра, который транслировал российские программы.

Фокус ранее пообщался с жителями Кишинева, столицы Молдовы и узнал, готовы ли они возможному обострению военного напряжения в соседнем Приднестровье.